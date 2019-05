37 nadrágot kellett felpróbálnom, de megfejtettem, mi a különbség a farmerfazonok között

A farmervásárlásra időt kell szánni – ez a legnagyobb tanulság, amire rájöttem, miután több órát töltöttem próbafülkékben, hogy feltérképezzem, pontosan mi is a különbség a boltokban kapható számtalan farmertípus között. Egy-egy alapfazonon belül is jelentős eltérések vannak a derékmagasságtól a szárhosszon át az anyag rugalmasságáig, amelyek mind meghatározzák, hogyan áll rajtunk az adott darab, és akkor a színről, a koptatásról, a zsebek kialakításáról még nem is beszéltem. Ez egyrészt persze macera, másrészt viszont örüljünk, hogy van választási lehetőségünk – és tanuljunk meg élni vele. Bár a rengeteg megnevezés közt nehéz eligazodni, azért korántsem lehetetlen a feladat: a teendőnk csupán annyi, hogy megismerkedünk az alapfazonokkal, majd kitapasztaljuk a kacifántos fantázianevek logikáját.

Az alapfazonok

Lássuk először, melyek azok az alap farmerfazonok, amelyekkel mostanság találkozhatunk az üzletekben.

Jeggings: a farmer és leggings szerelemgyereke, a legcuppanósabb darab, amin sokszor a zseb is csak rávarrt minta. Rövid és magas derekú változatban is megtaláljuk.

Skinny: évek óta a legkedveltebb farmertípus, aminek már van zsebe is. Anyaga általában erősebb, mint a jegginsé, ellenben továbbra is tapad a teljes lábszáron.

Slim: még mindig bőven a szűk fazonok közé tartozik, ellenben az alsó lábszárra (annyira) már nem tapad rá. Emiatt egy sportosan elegáns vagy lezser munkahelyi szetthez például ízlésesebb választás, mint a skinny.

Straight: az igazi, klasszikus egyenes szárú farmer, ami már nem elasztikus annyira, hogy mindenhol tapadjon, de azért követi az alakot. Mintapéldánya a Levi’s 501, egy igazi örök darab, amit évek múltán is nyugodt szívvel viselhetünk – már ha tetszik, és jól is áll. Ide sorolhatók a mom jeansek is, bár ezeknek a szára sok esetben enyhén szűkül.

Relaxed: ez már határozottan a bő, lezser fazonok közé tartozik; rövid és magas derekút egyaránt találhatunk belőle. Bár street style fotókon gyakori látvány modellalkatú csajokon is, hacsak nincs hozzá Jennifer Lopez-hátsójuk, hátulról ők sem fotóztatják magukat, mert ez bizony már tepsisegget csinálhat a kicsi popsiból. A girlfriend fazonokat is ide sorolhatjuk, melyek a boyfriend szűkebb verziói.

Boyfriend: valójában a relaxed alá tartozó kategória, mostanság azonban annyira felkapottá vált, hogy megérdemli a külön blokkot. Nevével ellentétben nem a pasigatyák kisebb verzióit takarja, bár a lezserségük visszaköszön benne. Szára egyenes vagy enyhén szűkül, magas és alacsony derékkal egyaránt megtaláljuk. Sportos szettekhez nagyon szuper, de fontos, hogy kitartóan válogassunk, ugyanis tényleg nagy különbségek vannak a fazonon belül is a farmerek között.

Loose: az igazi bőgatya, amiből nemhogy kilóg a bugyi teteje, de ha nem vigyázunk, el is hagyhatjuk. Nőiességet csak nyomokban tartalmaz, ha valakinek pont passzol a stílusába, biztosan imádja, a nagy átlag azonban lazán megáll a boyfriendnél, és ezt meg is tudom érteni.

Trapéz: az enyhén bővülő, bokacsizmára ráhúzható bootcut fazontól a durván harangaljú, földet söprő flare-ig sorolhatók ide a farmerek. Általában fenéken, combon még szűk fazonnal nyitnak, bár a culotte nadrágok esetén az egész szár bővül. Noha a szár szélesedésének mértékével fordított arányban előnyösek, trendszetter körökben most a legdivatosabb fazonok közé tartoznak.

Ezért (nem olyan) bonyolultak a farmernevek

Attól, hogy angolul vannak a típusnevek, már fel sem szalad a szemöldökünk, az viszont tényleg zavaró, hogy egy-egy alapnév néha még adott márkán belül is öt-hat különböző változatban bukkan fel. A sok variáció azonban nem a semmiért létezik,

úgy tapasztaltam, valós különbségek vannak a fazonokon belül is, a nevek pedig az utolsó betűig erre utalnak.

37 farmer felpróbálása és a címkék átnyálazása után pedig azt is elmondhatom: nem is olyan kusza ez a névrengeteg. Csupán arról van szó, hogy minden jelzőt egymás mögé szórnak, ami elmondható az adott farmerről:

Ennek fényében a válogatás során a következőket érdemes szem előtt tartani: