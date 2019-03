Alapozók, melyek olyan jók, mint ahogy állítják magukról

Válogatásunkhoz a Krémmániát, Magyarország legnagyobb, szépségápolással foglalkozó közösségi oldalát hívtuk segítségül, ott ugyanis tucatjával gyülekeznek a vélemények a különböző termékekről, így gyorsan lehull a lepel, ha a marketingszöveg mögött nem lapul minőség, miközben azt is szépen láthatjuk, mely készítmények váltották be a hozzájuk fűzött reményeket.

Drogériás kedvencek

Nem kell vagyonokat költenünk, hogy jó fedésű, bőrszínünkhöz illeszkedő árnyalatú alapozót találjunk, elég, ha a legközelebbi drogéria vagy pláza felé vesszük az irányt.

Közülük a Krémmániára érkezett tucatnyi vélemény és hozzászólás alapján aktuálisan az egyik nagy kedvenc a Physicians Formula Nude Wear Touch Of Glow Foundation, melynek nemcsak a tubusa szép, de még egy praktikus, a tapasztalatok szerint egészen jól használható sminkecsetet is kapunk mellé. Parfümmentes, hipoallergén és komedogén hozzávalókat sem tartalmaz, zsíros bőrűek is pozitívan nyilatkoztak róla, miközben a fedése, természetes színe is sok dicsértet kapott.

Hasonlóan jó méltatások érkeztek a Pupa Made To Last Foundation alapozóra is, már közel százan írták le vele kapcsolatban tapasztalataikat. Szintén illatmentes, széles színskálából választhatunk, és a tapasztalatok alapján tartós, remek fedést nyújtó kozmetikumról beszélhetünk, amelyet könnyű egyenletes eldolgozni akár sminkecsettel, akár csak szimplán ujjbegyeinkkel dolgozunk.

A Bourjois Healthy Mix Radiance Reveal alapozó is nagy kedvenc a Krémmánián, több mint 260-an véleményezték már a terméket, amelyről így kiderült, nem kelt maszkhatást, és már egy vékonyabb rétegben is szépen egységesíti a bőrszínt, igaz, a teljes fedéshez egy picit többet is érdemes felvinni belőle. A száraz foltokat nem emeli ki, miközben T-vonalban sem zsírosít éktelenül. A full matt hatás helyett enyhén dewy végeredményt ad, vagyis finoman ragyogóvá teszi a bőrt.

Az árnyalatok számát tekintve van nála izmosabb versenytárs is, az Essence Fresh & Fit Awake alapozó mégis nagyon sokak szívébe belopta magát. Természetes hatású, inkább matt finist adó alapozó, amely ár-érték arányban igazán meggyőző, tekintve, hogy könnyen eldolgozható, kellemes viselni, közepes fedése pedig a kisebb pattikat is elfedi.

Prémiumgyöngyszemek

A luxusmárkák és professzionális sminktermékek terepén is kemény a verseny, kozmetikumok tucatjai – ha nem százai – versenyeznek egymással minden kategóriában, így az alapozók esetén is.

Közülük a Krémmánián már több mint ötszáz lelkes véleményt tudhat magáénak az Estée Lauder Double Wear alapozó SPF 10, amelyről olyanokat írtak, mint hogy tartósan és nagyon szépen fed vékonyka rétegben is, tökéletesen eldolgozható, és kellemes viselet. Egyetlen hátrányaként azt hozták fel, hogy a szem környéki kis redőkbe hajlamos beleülni. 22 árnyalatban elérhető, illatmentes és komedogén összetevőktől mentes készítmény, pattanásokra hajlamos, zsíros bőrre is ideális.

A Lancôme Teint Idole Ultra Wear alapozó SPF15 könnyed érzetű, természetes fedést nyújtó alapozó, amelynek használói nem győznek áradozni róla, milyen szép egységessé teszi arcukat. Nem szárít, de nem is zsírosítja az arra hajlamos bőrt, és nem jellemző az sem, hogy a pici ráncocskákba beleüljön. Finom fedést ad, amely estig bírja rendületlenül.

Több mint kétszázan tették már próbára a MAC Studio Fix Fluid alapozó SPF15 / PA++ képességeit, amely a közepestől a teljes fedést nyújtó, jól építhető formulát ígér, és a jelek szerint ezt tartja is. 64 árnyalatból választhatunk, nagyon tartós, zsíros bőrűeknek kimondottan jó választás lehet. A színválasztás mellett érdemes kikérdezni az eladókat a használatával kapcsolatban is, milyen ecsettel vagy szivaccsal, milyen technikával érdemes felvinni a szép, egyenletes fedés érdekében.

A Chanel Vitalumiere Aqua alapozó szintén jó választás lehet a zsíros és kombinált bőrűek számára, könnyű, közepes fedést biztosít, és a természetes hatás itt sem marad el. A pici szarkalábakba hajlamos beleülni, ellenben a kisebb bőrhibákat a visszajelzések alapján szépen elfedi. Könnyű eldolgozni, színárnyalatai közül nagy eséllyel találja meg mindenki a számára megfelelőt.