Épp csak beköszöntött a tavasz, máris tudható, milyen fazon fogja uralni a kiegészítők világát. A fonott táskák már a múlt nyáron is köztünk voltak, mint ahogyan a kerek formájúak is egy ideje divatban vannak, a kettőt pedig most úgy tűnik, sikerült ügyesen továbbgondolni.

A kerek sziluettet a Fivestory márkánál gömbölyded formával párosították, fülek helyett pedig a táska formájából kanyarították ki a fogantyúkat, így tényleg egy kis csinos buborékra hasonlít a kiegészítő.

A vesszőkből készített táskák esetén a tervezők előszeretettel nyúlnak vissza a hatvanas és hetvenes évekhez, amikor igencsak divatban voltak a mindent elnyelő kosarak – gondoljunk csak Jane Birkin színésznőre, akinek fonott kosarának köszönhető, hogy megszületett minden idők legdrágább és legvágyottabb kézitáskája, a Hermés Birkin.

2 Fotó megtekintése Ez lesz az év legdivatosabb táskája Fivestory New York fonott buboréktáska Még több + Fivestory New York fonott buboréktáska Még több +

Egy eredeti Birkinnek szerencsére a tizedébe sem kerül a mintául szolgáló New York-i darab, aminek ára átszámítva 22 ezer forint környékén mozog, de nála közelebb is találhatunk hasonló (és sokszor még olcsóbb) típusokat, ha már most szeretnénk beszerezni A Táskát, ami a jó idő hónapjaiban mindenhová elkísérhet majd minket.

6 Fotó megtekintése Ez lesz az év legdivatosabb táskája Cult Gaia Még több + Asos Még több + Muuñ Még több + Ulla Johnson Még több + Mango Még több + Mango Még több +

via