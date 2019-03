Nagy visszatérő a tavasz No. 1 sapkadivatja

A kilencvenes évek nagy kedvencei voltak a sportos vödör sapkák, amiket a Spice Girls-rajongó csajsziktól a deszkás srácokig mindenki örömmel nyomott a fejébe, hogy szinte ki sem látott alóluk.

A fíling most teljes erőbedobással tért vissza a divattrendek közé és még azt sem mondanánk, hogy megjelenése egy fikarcnyit is csinosodott volna. Maradt ami: egy arcunkba húzható, széles karimájú sportos sapka, amit ismét menő viselni utcára is.

A divatdarabok természetesen már megérkeztek fast fashion szintre is, számos márka kínálatából válogathatunk, ha tavasszal és majd nyáron egy divatos darabbal ékesítenénk fejünket.