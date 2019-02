Ragyogás mindenütt

Tavaszra (és majd nyárra is) feltétlen keressünk elő mindent, ami csillog, fénylik és ragyog. A mattság háttérbe szorul, nemcsak a szem- és szájsminkek esetén, de pofikánkat sem dívik már mattító púderrel lefojtani, helyette az enyhén vizes (dewy) hatás lesz népszerű, ami – figyelem! – nem keverendő össze a T-vonalban zsírtól csillogó bőrrel.

Ehhez választhatunk már célzottan ilyen finist adó alapozót is, bár épp a zsíros arcbőr esetén jobb, ha mindenki marad a már bevált típusnál, és csak az utolsó lépésben, mikor már a highlighter is a helyén van, a sminkfixálóval dobjuk rá a dewy hatást a remekműre, éppen annyira, amennyire az szükséges.

4 Fotó megtekintése Top 5 tavaszi sminktrend, amiket érdemes lesz lemásolni Fotó: instagram/namvo Még több + Fotó: instagram/taniellejaimua Még több + Moschino (Fotó: Victor Boyko/Getty Images) Még több + Missoni (Fotó: Pietro D'aprano/Getty Images) Még több +

Finoman az árnyakkal

Beleunt a világ az erős kontúrozásba, a pepecselősen készülő, vakolatnyi sminkek éltetésébe és mint olyat, meghagyja a színpad és kamerák világa számára. No és persze a Kardashian-típusoknak, szelfizzenek csak nyugodtan tovább az Instára. Mi többiek jobban tesszük, ha nem művire árnyaljuk arcunkat, hanem a bronzosítót, highlightert és pirosítót finom mozdulatokkal használjuk. Nyugodjunk meg, lesz látszata akkor is.

4 Fotó megtekintése Top 5 tavaszi sminktrend, amiket érdemes lesz lemásolni Fotó: instagram/pixiwoos Még több + Fotó: instagram/chanel.beauty Még több + Emma Roberts (Fotó: instagram/ctilburymakeup) Még több + Fotó: instagram/taniellejaimua Még több +

Korallos tónusok

2019 színe az élő korall, ami sminkelési szempontból egy igen barátságos és sokrétűen felhasználható árnyalat. Olyannyira, hogy nagy eséllyel már eddig is ott volt mindenki színtárában, akinek a pinkes–narancsos árnyalat jól áll, hiszen rúzsokat, pirosítókat és szemfestékpalettákat is találhatunk részvételével. Ha unjuk a barnás nude színeket vagy a füstös szemeket, nappali sminkhez ideális választás a korall, némi csillámmal vagy kiegészítő színnel megbolondítva pedig bármikor bevethető partikra, esti eseményekre is.

4 Fotó megtekintése Top 5 tavaszi sminktrend, amiket érdemes lesz lemásolni Fotó: instagram/natisexto Még több + Fotó: instagram/gina_nedelcu_makeup Még több + Fotó: instagram/lisadoenya Még több + Fotó: instagram/meung.e Még több +

Drágakövek csillogása

A szemsminkek esetén jöhet minden, ami nemesen csillog, vagy metálosan fénylik. Ezüstök, aranyak, bronzok vagy épp rubinvörös, smaragdzöld és a topáz kékje is feltűnhet szemeinken – nincs az a szín, amiből ne találhatnánk most ragyogó változatot. Nappalra elég lehet egy kis szemzugba tett ezüstös szín is – akár highlighterünkből is pöttyinthetünk egy keveset –, de ha buliba készülünk, érdemes élni a csillámok erejével, pláne hogy pikk-pakk itt a fesztiválszezon, és az egész trend előveszi legvadabb formáját. Felkészülés indul!

7 Fotó megtekintése Top 5 tavaszi sminktrend, amiket érdemes lesz lemásolni Fotó: instagram/patmcgrathreal Még több + Fotó: instagram/namvo Még több + Fotó: instagram/namvo Még több + Fotó: instagram/makeupbyhendra Még több + Valentino (Fotó: Pascal Le Segretain/Getty Images) Még több + Talbot Runhof (Fotó: Kristy Sparow/Getty Images) Még több + Versace (Fotó: Getty Images) Még több +

Ajkak a középpontban

A szájsminkek esetén is minden visznek a fénylő finisek: a csillámokkal dúsított és a magasfényű változatok egyaránt megtalálhatók, ez utóbbiak a legjobban a valódi vörös rúzsoknak áll a legjobban. Korábban betárazott matt ajakszínezőinket ezért érdemes lesz letesztelni, miként viselkednek egy kis szájfény, ajaklakk vagy más csillogásfokozó rátétek esetén.

Az olyan klasszikusok, mint a nude vagy a vörös rúzsok mellett a lila árnyalatokat lesz érdemes közelebbről is szemügyre venni. Lehet mályvás, bordós vagy szilvaszínű, ez már igazán csak ízlés kérdése, a trendbe, amelynek alapja a visszafogott, már-már natúr smink és az erőteljes rúzs párosítása, mind belefér.

Felröppentek a hírek afelől is, hogy a kilencvenes évekre jellemző barna rúzsok a nude színek sötétebb változataiként visszatérnek, és bizony a Moschino kifutóján láthattuk is ennek előjeleit. Mi csak azt reméljük, hogy 2019-ben szájkontúrceruzából már nem lesz divat három árnyalattal sötétebben választani hozzájuk, így az összkép jóval természetesebb lesz, mint hajdanán.