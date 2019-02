Ők az új Olsen ikrek, és nagyon eredetiek

Mila és Emma Stauffer életének vidámságait és talpraesett megszólalásait már több mint négymillióan követik az Instán, és jó esély van rá, hogy már akkor is láttad valamelyik videójukat, ha még a nevükről sosem hallottál. Mondjuk ezt:

A kis YouTube-sztároknak (mert azok is; a család, élen anyukájukkal, külön csatornát is összehozott már a lányok videóinak) mindenről megvan a véleményük: divat, szépségápolás, szerelmi ügyek, ők bizony megmondják a tutit, ráadásul nagyon cuki módon, ami még akkor is mosolyt csal az arcunkra, ha sejthető, hogy a szövegek nagy részét nem ők találják ki.

Színészi véna mindenesetre láthatóan szorult a csajokba, vicces fotóikat és videóikat pedig még a hírességek közül is jó páran követik, köztük Jessica Alba, Reese Witherspoon és a Kardashian család is rajong értük.

A Stauffer ikrek hírneve legutóbb egy divatfelkérést is hozott a konyhára, a Target ugyanis együttműködést ajánlott fel, hogy Mila & Emma néven egy limitált gyerekruha-kollekciót készítsenek el. A ruhákat persze nem ők tervezték, azok megjelenését anyukájuk (és menedzserük), Katie Stauffer intézte, bár állítólag lányait is bevonta az ötletelésbe, amennyire lehetett.

A ruhák egyébként valóban kislányos darabok, semmi erőltetett, a felnőttek ruhatárából építkező részlet nincs bennük, és még az áruk is elfogadható, átlag 20 dollárért, vagyis 6000 forintért árulják őket.

Látva eddigi sikereiket nem nagyon csodálkoznánk, ha a háttérben már folynának a tárgyalások egy Disney-sorozatról, amelyben ők lesznek a főszereplők.