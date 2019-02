Az erő és karakteresség a legapróbb részleteket is meghatározta a kollekciókban, de nem egy gőzhenger vehemenciájával, hanem kényelemmel, a nőiességből fakadó lágysággal és eleganciával ötvözve. Az olasz divatajánlás szerint ugyanis nem kell eszetlenül keménykednünk ahhoz, hogy megjelenésünk határozott legyen, sőt, néhanapján egy kis bohémság és szexiskedés is belefér, csak tudjunk okosan bánni adottságainkkal.

Derekas dolgok

A kényelmes, lezseren hullámzó anyaghasználatot szépen ellensúlyozták a széles, karakteres övek, amelyektől a már-már oversize hatás egyszeriben nőies lett és formát kapott. A kabátok esetén kiemelten kedvelt volt a hosszú övvel átkötött változat, ami egy maxi fazon esetén alkatunkat is szépen nyújtja, arányossá teheti.

11 Fotó megtekintése Tanulj öltözködni az olaszoktól, megéri! – A Milánói Divathét trendjei Jil Sander (Fotó: Getty Images) Még több + Ferragamo (Fotó: Estrop/Getty Images) Még több + Salvatore Ferragamo (Fotó: Pietro D'aprano/Getty Images) Még több + Gucci (Fotó: Getty Images) Még több + Tod's (Fotó: Pietro D'aprano/Getty Images) Még több + Bottega Veneta (Fotó: Estrop/Getty Images) Még több + Sportmax (Fotó: Estrop/Getty Images) Még több + Marni (Fotó: Estrop/Getty Images) Még több + Jil Sander (Fotó: Getty Images) Még több + Tod's (Fotó: Pietro D'aprano/Getty Images) Még több + Tod's (Fotó: Pietro D'aprano/Getty Images) Még több +

Olaszos minta

Bár a divattervezők többsége jól elvolt a földszínek és szürkék, feketék játékával, akadtak azért divatházak, ahol nem hagyták ki az élénk színeket, merész mintákat sem a kollekciókból. Csalódtunk is volna, ha a Moschino letisztította volna magáról bohém stílusát, vagy a Versace egyetlen dögös mintavariációt sem álmodott volna a kifutóra. A tobzódó harsányságtól így továbbra sem kell félni, ellenben tudni kell azt viselni: határozottan, magabiztosan.

12 Fotó megtekintése Tanulj öltözködni az olaszoktól, megéri! – A Milánói Divathét trendjei Roberto Cavalli (Fotó: Estrop/Getty Images) Italy. Még több + Roberto Cavalli (Fotó: Estrop/Getty Images) Italy. Még több + Emilio Pucci (Fotó: instagram/emiliopucci) Még több + Salvatore Ferragamo (Fotó: Pietro D'aprano/Getty Images) Még több + Salvatore Ferragamo (Fotó: Pietro D'aprano/Getty Images) Még több + Moschino (Fotó: Estrop/Getty Images) Még több + Moschino (Fotó: Estrop/Getty Images) Még több + Moschino (Fotó: Estrop/Getty Images) Még több + Versace (Fotó: Estrop/Getty Images) Még több + Versace (Fotó: Estrop/Getty Images) Még több + Gucci (Fotó: Getty Images) Még több + Prada (Fotó: Yanshan Zhang/Getty Images) Még több +

Nadrágos elegancia

Magas derékvonal, dús anyaghasználat, kényelem és tűsarkú. Van némi ellentmondás a dologban, mégis ettől szép ez a trend. A különféle szövetekből vagy épp bőrből (Tod’s) készült nadrágok a divattervezők kedvencei voltak, és ezt meg tudjuk érteni. Kényelmesebb bennük mozogni, viselni őket egész nap az irodában, miközben a lenge anyag sikkesen libben, szabásvonaluknak köszönhetően pedig százszor izgalmasabbak, mint egy egyszerű ceruzanadrág. Egy a fontos, magas sarkú cipőt válasszunk hozzá, máskülönben csúfosan összenyomhat mindenkit úgy 180 centi alatt.

17 Fotó megtekintése Tanulj öltözködni az olaszoktól, megéri! – A Milánói Divathét trendjei Alberta Ferretti (Fotó: Getty Images) Még több + Fendi (Fotó: Yanshan Zhang/Getty Images) Még több + Versace (Fotó: Estrop/Getty Images) Még több + Roberto Cavalli (Fotó: Estrop/Getty Images) Italy. Még több + Emilio Pucci (Fotó: instagram/emiliopucci) Még több + Gucci (Fotó: Getty Images) Még több + Fendi (Fotó: Yanshan Zhang/Getty Images) Még több + Max Mara (Fotó: Daniele Venturelli/Daniele Venturelli/Getty Images) Még több + Alberta Ferretti (Fotó: Getty Images) Még több + Sportmax (Fotó: Andreas Rentz/Getty Images) Még több + Tod´s (Fotó: Estrop/Getty Images) Még több + Sportmax (Fotó: Estrop/Getty Images) Még több + Gucci (Fotó: Getty Images) Még több + Alberta Ferretti (Fotó: Getty Images) Még több + Jil Sander (Fotó: Andreas Rentz/Getty Images) Még több + Alberta Ferretti (Fotó: Getty Images) Még több + Max Mara (Fotó: Estrop/Getty Images) Még több +

Vállhangsúly

Nincs már szó a nyolcvanas évek visszatapsolásáról, a power woman stílusnak azonban elengedhetetlen tartozékai a válltömésekkel tuningolt sziluettek, a vállakat finoman szélesítő, a megjelenést erősebbé tevő szabásvonalak. Karl Lagerfeld utolsó Fendi kollekciójához enyhén felfelé ívelő vállrészeket tervezett, amiket csodásan egyensúlyba hoz a midiszoknyák könnyedsége, de a Max Mara és a Ferragamo kollekciói is a téma mintapéldáinak számítanak.

11 Fotó megtekintése Tanulj öltözködni az olaszoktól, megéri! – A Milánói Divathét trendjei Fendi (Fotó: Yanshan Zhang/Getty Images) Még több + Fendi (Fotó: Estrop/Getty Images) Még több + Fendi (Fotó: Estrop/Getty Images) Még több + Tod's (Fotó: Pietro D'aprano/Getty Images) Még több + Max Mara (Fotó: Yanshan Zhang/Getty Images) Még több + Ferragamo (Fotó: Estrop/Getty Images) Még több + Prada (Fotó: Estrop/Getty Images) Még több + Bottega Veneta (Fotó: Estrop/Getty Images) Még több + Sportmax (Fotó: Estrop/Getty Images) Még több + Philosophy Di Lorenzo Serafini (Fotó: Estrop/Getty Images) Még több + Jil Sander (Fotó: Andreas Rentz/Getty Images) Még több +

Bőrkabátok

Ha ez idáig nem lettünk volna elég meggyőzőek, mikor arról írtunk itt, itt és itt is, hogy a kilencvenes évek bőrkabátja visszatért a divatba, hoztunk még egy utolsó érvet, ami amellett szól, hogy sürgősen keresse elő mindenki régi kedvencét, vagy ha nem volt, szerezzen be egyet. A bőrből (vagy műbőrből) készített középhosszú, illetve hosszú kabátok aktualitását ugyanis a Milánói Divathéten is megerősítették a tervezők, pedig ők már egy szezonnal előrébb, az őszben járnak. Illik pliszírozott szoknyákhoz, ruhákhoz, de egy farmeres szettet is elegánssá tesznek, a helyesen megválasztott hossz pedig szépen nyújtja az alakot.

11 Fotó megtekintése Tanulj öltözködni az olaszoktól, megéri! – A Milánói Divathét trendjei Marni (Fotó: Estrop/Getty Images) Még több + Sportmax (Fotó: Estrop/Getty Images) Még több + Tod's (Fotó: Pietro D'aprano/Getty Images) Még több + Marni (Fotó: Estrop/Getty Images) Még több + Versace (Fotó: Estrop/Getty Images) Még több + Fendi (Fotó: Estrop/Getty Images) Még több + Salvatore Ferragamo (Fotó: Pietro D'aprano/Getty Images) Még több + Roberto Cavalli (Fotó: Estrop/Getty Images) Italy. Még több + Fendi (Fotó: Yanshan Zhang/Getty Images) Még több + Alberta Ferretti (Fotó: Getty Images) Még több + Tod's (Fotó: Pietro D'aprano/Getty Images) Még több +

Takarékos állatminta

Nem hiányoztak az állatmintás ruhák Milánóból sem, de észrevehetően kevésbé hatotta meg a tervezőket a párducpöttyökben rejlő lehetőség, mint New York-i vagy londoni társaikat. Egy ruhadarab esetén mégis visszatérő motívumot jelentett a vadállatok mintázata, ez pedig a kabátnak és felöltőnek is beillő pulóver volt (Max Mara).