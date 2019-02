Ashely Williams nem aprózta el, amikor őszi-téli kollekciójához mintákat válogatott. A Londoni Divathéten bemutatott darabok között helyet kaptak spermával díszített ruhák és péniszmintás kiegészítők is, amelyek hátterében egy hősies női alak képe bontakozott ki.

A kontrasztos spermapulcsi egyenesen a divatbemutató nyitódarabja volt, ami meg kell hagyni, szép felütéssel vezette be a rebellis mintáktól hemzsegő, sikkesen polgárpukkasztó kollekciót. Végtére is Londonról van szó, a finomkodás Párizs asztala.

A spermamintázat azután feltűnt még batikolt pólón, sálon és egy estélyi ruhán is, mi pedig kíváncsiak vagyunk, lesz-e bátor jelentkező a nagyszájú celebek körében, aki be meri vállalni a ruhát, mondjuk a soron következő MTV VMA vörös szőnyegére.

A spermapulcsi csak egy, amire vágyhat egy megfáradt amazon Ashley Williams

Ha mindez nem volna elég, egy pénisz mintás fejpántot is tervezett a dizájner – és, hogy miért? “A pénisz egy erőteljes dolog” – mondta egy interjújában. A kollekció címe Power Nap, amit magyarul talán úgy nevezhetnénk, Az Erő Pihenése, ugyanis hőse, akinek ruháit tervezte, a történelem hős leánya, aki “Arthur király kerekasztalánál vacsorázott, zarándoklatot tett a nyári napforduló idején és a Loch Ness-i szörnnyel is találkozott fürdőzés közben”, és most, a sok izgalom után megpihen egy kicsit. Pénisz mintás fejpántban és spermapulcsiban.