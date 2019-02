„a NŐ erős” – Millie Bobby Brownnal mutatja be Love the Progress kollekcióját a Converse

A tavaszi kollekció a már jól ismert All The Stories Are True kampányt gondolja tovább, lehetőséget adva a nőknek a világ különböző pontjairól arra, hogy saját szavaikkal értelmezzék újra a női nem fogalmát. A Converse a kampány során különböző korú nők hihetetlen történeteit mutatja be arról, hogyan formálják jövőjüket saját elképzeléseik szerint, miközben másokat is inspirálnak.

Az új kampány többek között olyan nemzetközi arcok értelmezését közvetíti, mint a fiatal színésznő és aktivista Millie Bobby Brown, az első hidzsábot viselő balerina, Stephanie Kurlow, az önvédelmi oktató Qin Yunguan, a nonkonformista zenész Naomi Preizler és a techspecialista Kasia Gola. A kampány résztvevői a fehér Converse Chuck 70-jük felsőrészére saját kézzel írták fel üzeneteiket.

A kampányban szereplő értelmezések:

Millie Bobby Brown színésznő és aktivista: Anglia – „a NŐ erős”

Stephanie Kurlow, hidzsábot viselő balerina: Ausztrália – „a NŐ befolyásol, és mer kockáztatni”

Qin Yungquan önvédelmi oktató: Szingapúr – „a NŐ egy harcos”

Naomi Preizler nonkonformista zenész: Argentína – „a NŐ ember”

Kasia Gola techszakértő: Lengyelország – „a NŐ fegyelmezett, keményen dolgozik, és eléri céljait”

A Love The Progress kollekciót olyan múltbéli és jelenkori nők inspirálták, akik kézzel fogható változást hozhatnak a következő generációk életében. Ez egy formabontó, mégis nőies kollekció, amin viselői kézzel írott üzenetekkel és színekkel fejezik ki, mit jelent számukra nőnek lenni.

A Converse női tervezői által megálmodott kollekció a szeretet erejét, a közösséget és az összetartást hirdeti.

A Love The Progress jelmondata: Keep Loving, Keep Fighting, ami amellett, hogy az egyenlőségért való küzdelmet fejezi ki, emlékeztet minket arra, hogy a szeretet sokkal erősebb a félelemnél.

A sorozat darabjai prémium minőségű finom bőrből készülnek, amelyre az üzenetek kerülnek. A kollekció modelljei 29.990 Ft – 34.990 Ft javasolt fogyasztói áron kaphatók, s február 19-től megtalálhatók a Converse márkaboltokban és kiemelt partnerboltokban.