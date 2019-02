A brit bézs igenis izgalmas! – Trendjelentés a Londoni Divathétről

Állatminta

A New York-i Divathéthez hasonlóan Londonban is középpontban voltak az állatminták, amiket a leglátványosabb módon a Halpern dolgozott fel fénylő ruháihoz, de Mary Katrantzou már-már márványmintába torkolló zsiráffoltjai is bámulatosan festettek. Kell ahhoz némi merészség, hogy valaki tetőtől talpig állatmintás ruhába öltözzön, de mint látható, megoldható ez sikkesen még akkor is, ha köldökig ér a dekoltázs.

Alkalmi vállak

Az alkalmi ruhák esetén a szív alakú dekoltázzsal kombinált, ejtett vállú fazonok lesznek 2019 leglátványosabb darabjai, amelyek már a New York-i kifutókon is feltűntek. A londoni felhozatal megerősítette a tényt: ha idén partizni készül az ember lánya, feltétlen érdemes csekkolni, hogy jól áll-e egy ilyen dögös fazonú ruha. Csillogó miniket (Halpern), nagyestélyiket (Erdem) és letisztult szabású, elegáns fogadásokra készült öltözékeket (Chalayan) egyaránt láthattunk, és csak remélni tudjuk, hogy a fast fashion, illetve kisebb, alkalmi ruhákban jártas márkák ügyes kézzel fogják majd átvenni a szexi szabásvonalak használatát.

Minták tobzódása

Az arisztokratikus kockáktól (Alexachung) a nemes árnyalatok kavalkádján át (Peter Pilotto) a rebellis, punkosan keveredő mintahalmokig (Matty Bovan) minden megjelent a londoni divatbemutatókon. Egy volt a fontos: hogy a sokszor elsőre össze nem illő színek és minták olyan egészet alkossanak, ami a legegyszerűbb szabásvonalú ruhának is pazar látványt kölcsönöz – nem beszélve az olyan megoldásokról, mint amiket Mary Katrantzou vagy Matty Bovan kifutóján láthattunk.

Office look

A letisztult irodai sikk több változatban is megjelent a kifutókon, amiket a földszínek fogtak össze egy egésszé. A bézsekbe, drappokba és szürkés árnyalatokba álmodott komoly, mégis nőies szerelésekről persze senkinek sem az unalmas vagy középszerű jelző jutna eszébe, az öltözékek lendületes szabásvonala (Burberry), a kiegészítők karakteressége (Victoria Beckham) ugyanis bőven kárpótolta a szemeket.

Kabátszekció

A trencskók hazájáról szólva nagy kár lenne, ha nem szentelnénk egy külön fejezetet a bemutatott kabátoknak. Népszerűek voltak a kockákkal kombinált darabok (nem csak a Burberry divatháznál), nagy figyelmet fordítottak rá, hogy övvel megkötve is jól mutassanak, miközben enyhén oversize és karcsúsított fazont egyaránt láthattunk. Magyarán: egy jól szabott középhosszú vagy hosszú kabáttal nem nagyon tudunk mellélőni a következő őszi-téli szezonban sem, fő, hogy minőségben meghaladja egy pokróc színvonalát.