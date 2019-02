Inkább szép, mint okos akar lenni a sminkimádó 9 éves

A 9 éves Alisha Sheffieldben él a családjával. Édesanyjának két szépségszalonja van. A kislány rendszeresen jár fodrászhoz, imád sminkelni, shoppingolni és azt mondja, inkább szép akar lenni, mint okos. Kim Kardashiannel pedig szívesebben barátkozna, mint J. K. Rowlinggal. A kislányról a Channel 4 How the Other Kids Live című műsora készített riportot.

Édesanyja, a muszlim Afshan szerint az élet rövid ahhoz, hogy a gyerekek túl sokáig éretlenek és gyerekesek maradjanak.

„A mi vallásunkban nagyon fontos, hogy a nők nők legyenek, a férfiak pedig férfiak” – tette hozzá Afshan.

„Nem szeretem a focit, mert az fiús, én pedig nem vagyok fiú. Lány vagyok. Csupa sár leszel. Ez undorító” – fogalmazott Alisha, amikor a műsorban két másik, korabeli kislánnyal ismertették össze, akik közül az egyik nagy sportrajongó.

A gyerekeket ezután focizni küldték a kertbe, ahol Alisha végül mégiscsak kipróbálta, sőt élvezte is a játékot.

