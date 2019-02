Ronda ruhája miatt szapulják Melania Trumpot

Donald Trump az Elnökök Napja alkalmából a Floridai Nemzetközi Egyetemen tartott beszédet, az eseményre pedig felesége is elkísérte. Melania Trump ez alkalommal egy 2500 dollár, vagyis 700 ezer forint értékű ruhát viselt Gabriela Hearst kollekciójából, mely azonban igen sokak teszését nem nyerte el.

A közösségi oldalakon többen megjegyezték, hogy az amerikai first lady-n még soha nem láttak ennyire ronda ruhát. Függönyhöz, kanapéhuzathoz hasonlították a kreáció anyagát, lássuk be, nem is teljesen alaptalanul. A ruhaválasztás valóban nem volt a legszerencsésebb…

