Rendelt egy szexi ruhát a netről, egy rongycsövet kapott helyette

A walesi Meg Howells a PrettyLittleThing webáruházból rendelte meg magának az alábbi képen látható, testre simuló ruhát, melyért 25 angol fontot, vagyis mintegy 9000 forintot fizetett.

Amikor azonban megkapta a holmit, azzal szembesült, hogy nem csupán belebújni nem tud, de az egyik lábára is alig tudja felhúzni. A Twitteren panaszkodott a termékre, illetve a márkával is felvette a kapcsolatot. A cégtől azt a választ kapta, hogy máskor ellenőrizze alaposabban, hogy milyen méretet rendel.

Hello is this a joke @OfficialPLT pic.twitter.com/wIO84YGPOz