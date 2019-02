Szétszedték a netezők az online áruház latex kisestélyijét

Szétszedték a netezők az ASOS nevű brit online divatáruház egyik ruháját. A latex kisestélyit eredetileg 65 fontos, vagyis nagyjából 25 ezer forintos áron kínálták, nemrég azonban 26 fontra (~10 ezer forintra) csökkentették az árat, feltehetőleg azért, mert nagyon nem fogy.

Aint being funny but who the f*ck would order this from Asos??? pic.twitter.com/rP9XZymh0S — leanne (@leanneb68) 2019. február 9.

A képeket látva nincs mit csodálkozni ezen: úgy néz ki, mintha a modellt egy szemeteszsákba csavarták volna. A netezők alaposan neki is mentek a Twitteren az áruháznak, ami még most is keményen hirdeti a latexcsodát a közösségi oldalakon.

Az egyik hozzászóló úgy fogalmazott, 26 font még mindig nagyon sok pénz egy szemeteszsákért. Egy másik hozzászóló pedig azt írta, az ASOS reklámjai csak arra jók, hogy emlékeztessék az embert, miért nem vásárol náluk. A képek kapcsán a mémgyár is beindult:

(The Sun)