11 milliót keresett használt fehérneműi eladásából a gigamellű modell

A 28 éves Anna Pearn, „művésznevén” Anna Alps saját bevallása szerint eddig mintegy 30 ezer angol fontot, vagyis közel 11 millió forintot keresett használt fehérneműi eladásából.

A nő 23 éves volt, amikor először kés alá feküdt, méghozzá azért, hogy szakmájában – táncosként és glamúrmodellként – sikeresebb legyen. A fehérneműi értékesítése tehát csupán mellékkereset.

