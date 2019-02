7 top trend a New York-i divathétről

Lezajlott a New York-i divathét, amellyel egyúttal kezdetét vette a jó egy hónapos divatfesztivál is, ami elénk tárja, milyen divattrendeket álmodtak meg a tervezők a 2019-es őszi–téli szezonra.

A lila 50 árnyalata

Igaz, hogy az év színe az élő korall, a trendeké kétségkívül a lila lesz. Amennyire az előző szezonokban bejött a sárga a tervezőknek (azért még most is szeretik ám), annyira kattantak rá most a lilára. Bársonnyal (Naeem Khan), szaténnal nemesen fénylő voltát emelték ki, csipkével kombinálva szexin romantikus (Zimmermann), egyébként pedig minden stílusban, fazonban és anyagtípussal kombinálva előkerült a szín, amit ennek alapján mindenkinek érdemes lesz beépítenie ruhatárába.

Patchwork

Néhol hippis (Longchamp, Coach), máshol határozottan elegáns oldaláról (Oscar de la Renta) közelítettek a darabokból fércelt szövethez, ami a minták keveredésének köszönhetően izgalmas színkavalkádot okozott (Michael Kors). Nem kevés romantikusan bohém érzetet tartalmaznak ezek a szettek, amik jellemzően földszínekből, bronzos árnyalatokból, kékből és lilákból forrt eggyé. Szinte biztos, hogy a patchwork trend megjelenik majd fast fashion szinten is – csak győzzük kivárni.

Fodros gallér

Aprócska részlet, ami feltűnően sok helyen megjelent. A kisebb-nagyobb méretű fodrokkal (Tory Burch, Marc Jacobs) vagy épp csipkével (Jonathan Simkhai) díszített álló gallérok meghódították New Yorkot. Kíváncsian várjuk, hogy London, Milánó és Párizs kifutóin is megjelennek-e majd a finoman rokokós részletek.

Steppelt

Áldásukat adták a divatkirályok a steppelt pufidzsekikre, legalábbis úgy tűnik, a sűrűn díszvarrott anyagoknak megtalálták azt a felhasználási módját, ami megfelel kényes ízlésüknek is. Olyannyira, hogy az Oscar de la Renta divatháznál még estélyi ruhák is készültek steppelt anyagból, de számos kabáttípust is láthattunk, amik közül egyértelműen Prabal Gurung szövetkabátjai voltak a legizgalmasabbak, amelyek steppelt gallérokat kaptak.

Állatminta

Reméljük, idén télen mindenki beszerzett egy számára szimpatikus, állatmintás ruhadarabot (vagy akár többet is), azok ugyanis határozottan divatban lesznek még jövő ilyenkor is. Ocelot (Marc Jacobs), zsiráf, zebra, kígyó (Kim Shui) és megannyi más állat mintáját viselhetjük bátran, sőt az sem baj, ha színben nem az eredeti árnyalatokat hozza a ruha (Kate Spade, Brandon Maxwell).

Tollak

Mi tagadás, egy tollakkal díszített ruhához kell azért némi vállalkozókedv. Nem állítjuk mi sem, hogy egy átlagos, hétköznapi szettet veszettül fontos lenne tollboával feldobni, de hála az égnek, nem csak szürke keddekből áll az élet. Partikra, bulikra vagy az operába igenis nyugodtan válasszunk olyan öltözéket, amit néhány (vagy több) jól pozicionált tollacska díszít, egy alkalmi ruhához igazán passzol ez a trend.

Talpig bőrben

Továbbra is divatban marad a (mű)bőr ruha, ami a kabátoktól (Adeam) a teljes öltözékekig (Zimmermann), szoknyákon át a nadrágokig minden ruhadarab képében és fazonjában feltűnt. Miután pedig, lássuk be, egy jól szabott bőrruha vagy -szoknya szezonokon átívelő, divatos darab, az sem baj, ha picit mélyebbre nyúlunk a zsebünkbe, és egy szebb, minőségibb darabot választunk. Egészen biztos, hogy hosszú évekig viselhetjük majd, garantáltan divatos marad.