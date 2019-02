Iris Apfelt 97 évesen leszerződtették modellnek

A 97 éves New York-i üzletasszony, lakberendező és stílusikon az elmúlt években már több világmárka hirdetéseiben is feltűnt, a M.A.C kozmetikai márka és a Kate Spade ruhamárka is dolgozott vele, de még az olasz Vogue címlapjára is felkerült. Iris Apfel pedig nem tűnik úgy, hogy lassítani kíván a munkatempón, ugyanis épp az egyik legnagyobb modellügynökséggel, az IGM-mel kötött szerződést, azzal, amely az aktuális szupermodellek, Kaia Gerber, Gigi Hadid vagy épp Karlie Kloss szerepléseit is igazgatja.

A hölgy Amerikában élő legenda és híresség, aki a New York-i elit köreibe tartozik már évtizedek óta, köszönhetően néhai férjével sikeresen működtetett textilipari vállalkozásának, lakberendezőként pedig a Fehér Ház különböző restaurálási munkálatai is a nevéhez fűződnek. Arca, megjelenése azonban azok számára is ismerős lehet, akik mindezt nem tudták: vastag keretes, hatalmas szemüvege, látványos kiegészítői és merész ruhaválasztásai által a divat világa már rég a keblére ölelte, és szívesen is emlegeti őt mint példaképet és stílusikont az idős korosztály számára.