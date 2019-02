Meghan hercegné filléres arcápolókkal szépül

Hogy arcbőre puha és sima legyen, egy gyorsan elkészíthető hámlasztót használ, amelyhez kókuszolajat, mézet, kurkumát és némi őrölt zabpelyhet kever(tet) össze. Az elegy összetevői valóban ígéretesek, de gyorsan leszögeznénk, nem biztos, hogy mindenkinek ajánlatos használni.

Míg a kurkuma remek gyulladásgátló és antioxidáns hatású, sőt, a fényvédő krémek hatékonyságát is növeli, addig a kókuszolajról nem árt tudni, hogy minden pozitív tulajdonsága mellett meglehetősen komedogén, vagyis pattanásos bőrűeknek messziről kerülendő összetevő. Ezen kívül az őrölt zabpehely, hasonlóan minden egyéb fizikai hámlasztó készítmény szemcséihez, irritálhatja a bőrt, vagyis érzékeny, pattanásos, rosaceás arcbőrnél egyáltalán nem javallott a használata. Persze a méz szuper összetevő, de ha valaki Meghan Markle által inspirálva otthon keverné ki bőrápolóját, érdemes csekkolni, biztosan jók-e számára a kiválasztott alapanyagok.

Hogy ne csak hideget kapjon szegény hercegné azért, miket használ a bőrére, másik kedvenc szépségtrükkje már határozottan az ajánlott készítmények kategóriájába esik. Nichola Joss bőrápolási szakértő, akihez Meghan Markle is fordul, elárulta, az egyszerű teafa olaj is mindig a keze ügyében van, ha egy kis gyors, gyulladásgátló segítségre van szüksége. Az ausztrál teafa cserje leveléből kivont olaj ugyanis fertőtlenítő, baktériumellenes tulajdonságú, így hatásos lehet a pattanások kezelésében.

Az olcsóságok listája itt nem ér véget, ugyanis a sminkelés terén is meglepő, mit használ Meghan Markle az arcára. Highlighter helyett egy száraz és repedezett bőrre való ápoló készítményt kap elő, azt, amire állítólag Beyoncé és Zendaya is esküszik, az Eucerin Aquaphor krémjét. Bár Zendaya a Youtuberek egyetértésével a sűrű, kenőcsös készítményt csupán “ragasztóként” használja, hogy fixálja a highlightert és felturbózza annak csillogását, Meghan hercegné a hírek szerint önmagában is szívesen alkalmazza orcáin.