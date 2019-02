A popkultúra 10 legvadabb összeesküvés-elmélete

A összeesküvéselmélet-gyártás nemcsak Elvis Presley-t érinti, ha úgy tetszik, egy magára valamit is adó világsztár már nem élhet (vagy halhat) anélkül, hogy „bennfentesek” ne tudnának biztosan valami egészen elképesztő dolgot róla. A legtöbben minimum szabadkőművesek, de az is megeshet, hogy már nem is élnek, csak az egykori dublőrjüknek jött be a szerepcsere annak idején. Lássuk a tíz legvadabb elméletet.

1. Beyoncé első gyereke nem Blue Ivy

Beyoncé életkorát már egy csomószor kétségbe vonták, többen is tudni vélik, hogy nem 38 az annyi. A mítosz éltetői szerint az énekesnő rég elfújta a 40 gyertyát, mi több, első gyermekének is jóval korábban adott életet, mint hisszük, az ugyanis nem más, mint Solange Knowles, akit csak a média előtt állítanak be Beyoncé húgának. A dolog azonban még akkor is valószínűtlen lenne, ha igaz volna a 2006 környékén felröppent pletyka, miszerint Bey 1974-ben született, hiszen Solange születésekor, 1986-ban így is csak 12 éves lett volna. Sajnos kétségtelen, manapság is előfordul, hogy tragikusan fiatalon lesznek anyák kislányokból, Beyoncé esetében ezt azonban mégiscsak kétségbe vonnánk. Már csak azért is, mert igenis 1981-ben született.

2. Michael Jackson és LaToya Jackson ugyanaz a személy

A kilencvenes években egy darabig tartotta magát az elképzelés, miszerint Michael Jackson és LaToya Jackson egyazon személy, aki a dupla haszon érdekében játszik két sztárt a színpadon. A Jackson testvérek minderre azzal szolgáltak rá, hogy akkoriban épp úgy jött ki náluk a lépés, hogy egyszerre nem jelentek meg sehol, ráadásul a plasztikai műtétek eredményessége is hasonlónak mutatkozott mindkettejük esetében. A pletykagyártók arra ugyan nem tértek ki, hogy a valódi illető alkalmanként férfi ruhába öltöző nő vagy épp fordítva, de szerencsére nem volt sok idejük a népbutításra, a két sztárról végül csak készültek közös felvételek.

3. Khloé Kardashian apja O. J. Simpson

A Kardashian lányokkal kapcsolatban is beindult a mítoszgyártás, igaz, esetükben ők maguk (is) dagasztották a hullámokat, amivel szép nagy nézettséget produkáltak valóságshow-juknak. A pletyka alapjául az szolgált, hogy a Kardashian és a Simpson család még jóval a reality sorozat előtt közeli barátságban állt, Khloé apja, Robert Kardashian pedig a kilencvenes években O. J. Simpson védőügyvédje is volt gyilkossági perénél, egyszóval lett volna alkalom Kris Jenner és O. J. Simpson számára, hogy félrelépjenek.

Az egész sztori akkor kezdett központi téma lenni, mikor Khloé 2009-ben a kamerák kereszttüzében kezdte el faggatni róla anyját, adoptálták-e, testvéreitől eltérő bőrszíne és hajszerkezete miatt ugyanis Khloé úgy érezte, túlságosan kilóg a sorból. 2012-ben ismét előjött a téma, akkor már Kris oldaláról, aki mindenáron DNS-teszttel akarta bizonyítani, hogy Khloé igenis Robert gyereke, ezt azonban Khloé akkor még megtagadta. Múlt évben azonban véget ért a feszült, találgatásokkal teli időszak, és Khloé belement, hogy nála is elvégezzenek egy származására vonatkozó tesztet – amiből kiderült, Robert volt az apja. Hurrá.

4. Jim Morrisont megölték

Számos elhunyt sztár halálának körülményeit kérdőjelezték már meg: míg Kurt Cobainről úgy tartották egy időben, hogy felesége, Courtney Love ölette meg, addig a The Doors frontembere, a szintén 27 éves korában elhunyt Jim Morrison esetében az énekes néhai dílerét teszik felelőssé egyesek. A hivatalos verzió szerint Jim Morrisonra 1971. július 3-án párizsi otthonában, a fürdőkádjában találtak rá holtan, halálát szívinfarktus okozta. Marianne Faithfull énekesnő azonban állítja, exbarátja, Jean de Breteuil volt az, aki a sztárvilágban többek közt Morrisont is ellátta kokainnal, és aki halála előtt is felkereste őt, hogy újabb adagot vigyen neki, ami végül túl erősnek bizonyult.

Miután Franciaországban akkoriban még nem volt előírás, hogy boncolást végezzenek a holttesteken, az évek során egy halom összeesküvés-elmélet született Jim Morrisonnal kapcsolatban. Van, akik szerint él, és New York-i hajléktalanként vagy épp Párizsban tengeti napjait, mások azt állítják, halálát az amerikai kormány által megrendelt merénylet okozta, hisz nem lehet véletlen, hogy akkoriban ő volt a harmadik fiatalon (egész pontosan 27 évesen) elhunyt amerikai zenész Jimi Hendrix és Janis Joplin után.

5. Harry herceg nem Károly herceg fia

A brit királyi családdal kapcsolatosan az egyik legnépszerűbb pletyka Harry herceget érinti, akiről tudni vélik, hogy nem Károly herceg gyereke. Diana hercegnő ugyanis Harry születése után két évvel viszonyt kezdett lovasoktatójával, James Hewitt-tal, amelyből végül egy öt évig tartó románc kerekedett, amit a kilencvenes évek közepén mindketten elismertek. Innentől csak egy picike ugrás a gondolatok mezején arra a következtetésre jutni, hogy kapcsolatuk már jóval előtte is intimmé vált. Hewitt azóta sem tudja lemosni magáról az állítást, hogy ő Harry herceg apja, amit időről időre kész tényként tálalnak, hivatkozván arra, hogy mindketten vörös hajúak, ráadásul néhány fotón még arcvonásaik is hasonlók.

6. J. K. Rowling nem valós személy

A Harry Potter-könyvekkel dollármilliomos írónővé avanzsált egykori titkárnő életútja sokak szerint túlságosan is tündérmesébe illő, olyannyira, hogy valószínűbbnek tartják: az egész csak kitaláció. Az elmélet szerint a Harry Potter-sorozat egy írói csapat tudatosan tökéletesre csiszolt, közös műve, amihez mégiscsak kellett, hogy egy személyt kössön szerzőként a nagyérdemű, ezért felbéreltek egy színésznőt, hogy játssza el a szerepet. Ő lenne Joanne Kathleen Rowling – illetve ki tudja, hogyan is hívják a valóságban. Azóta ugyan kiderült, hogy a „színésznő” tényleg tud írni, és már egy sor más regényt is megjelentetett, de ne aggódjunk, az elmélet gyártóinak biztosan van erre is egy jó magyarázatuk.

7. Stephen King ölte meg John Lennont

Az elmélet atyja, Steve Lightfoot egy egész weboldallal igyekszik alátámasztani az arról szóló okfejtését, hogy ki is ölte meg az egykori Beatles-tagot. Tömör lényege a dolognak, hogy Lightfoot szerint Nixon és Reagan bérelte fel a regényírót, hogy 1980. december 8-án megölje John Lennont, mégpedig azért, hogy Lennon és az ő háborúellenes nézetei végre kívül kerüljenek Amerikán. Emberünk azt is tudni véli, hogy Stephen King a regényeiben többször is utalást tett a tervezett gyilkosságra, és pechére akkori ábrázata mutatott is némi hasonlóságot a gyilkoséval, Mark David Chapmanével. A weboldal filmbeillő tökéletességgel enged belelátni egy őrült elme képzelgéseibe, amint random cikkek és önkéntesen kiragadott idézetek alapján gyúrja egésszé összeesküvés-elméletét.

8. Stanley Kubrick forgatta a holdra szállást

Ezer és egy módon vádolták már meg a NASA-t, hogy az 1969-es holdra szállás hazugság, és az egészet egy filmstúdióban forgatták titokban, remélve, hogy a hidegháborús űrversenyben Amerika végérvényesen behozhatatlan előnyt szerez a Szovjetunióval szemben. Ehhez persze kellett az is, hogy találjanak egy profi filmrendezőt, aki filmes bakiktól mentesen és hihetően elkészíti az anyagot (na meg egy stábot, akik életen át tartó titoktartást fogadnak egytől egyig), erre pedig az elmélet hívei szerint nem mást, mint Stanley Kubrick filmrendezőt kérték fel, ő ugyanis éppen egy évvel a holdra szállás előtt forgatta le a 2001: Űrodüsszeia című opuszát, ami tökéletes ajánlólevélnek mutatkozott a feladat elvégzéséhez. Kubrick pedig, hogy mégse hagyja becsapva emberek generációit, másik kultuszfilmjében, a Ragyogásban hintett el ezzel kapcsolatban üzenetmorzsákat. Hajrá, keressük meg őket!

9. Paul McCartney 53 éve halott

Egykoron Paul McCartney-val kapcsolatban arról suttogtak, hogy az igazi gombafej még 1966-ban elhunyt egy autóbalesetben, a Beatles többi tagja azonban annyira féltette szépen ívelő karrierjét, hogy kerestek egy hasonmást a helyére. A bizonyítékokat minderre fotókon, dalszövegekben, sőt az Abbey Road album borítóján is felfedezni vélték a hívők, ami szerintük egyfajta temetési menet fotója. Igaz, annak már közel ötven éve, hogy az Abbey Road megjelent, Paul McCartney-t pedig a mai napig a legnevesebb zenészek között tartják számon – de ki tudja, talán tényleg csak egy dublőr vérprofi játékát csodálhatjuk.

10. Marisa Tomei tévedésből kapott Oscar-díjat

Nem Warren Beatty bakija volt állítólag az első eset az Oscar-gálák történetében, amikor egy filmet vagy annak szereplőit tévedésből nyilvánítottak Oscar-díjasnak: a paranoiás összeesküvéselmélet-gyártók szerint 1993-ban a legjobb női mellékszereplőnek járó arany szobrocska is merő véletlenségből került Marisa Tomei-hez, és itt még csak fény sem derült utóbb a kínos mellényúlásra, mint a Kaliforniai álom stábjának esetében. A hívők szerint a díjat átadó Jack Palance egyszerűen olyan részeg volt, hogy nem tudta elolvasni a papírra írt nevet, így hasraütésszerűen mondta be az ifjú színésznő nevét. A rosszindulatú pletykát táplálta az is, hogy terjesztői szerint kizárt, hogy Tomei a Vinny, az 1ügyű filmben nyújtott alakítását bárki is jobbnak találta volna az olyan nagyágyúk szereplésénél, mint Joan Plowright vagy Vanessa Redgrave. Szegény Marisa Tomei azért az azóta begyűjtött két további Oscar-jelölésével csak bebizonyította, hogy jó színésznő.