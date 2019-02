A kilencvenes évek buliruhái újra divatosak – mutatjuk az eredetieket

A spagettipántos miniruhák, a flitteres szerkók, a züllött grunge stílus és a letisztult pucérkodás mind-mind meghatározó divatirányzatok voltak a kilencvenes években, amelyek most, bő húsz év múltán visszatértek közénk. Rogyásig vannak ismét az üzletek crop topokkal – őrület, de még most, télen is –, bársonycuccokkal, menő a (mű)bőrruha, és tavaszra visszatérnek a bőrkabátok is.

A buliruhák tekintetében is itt van minden, amiben a kilencvenes években szórakoztunk, úgyhogy elő is túrtuk az ominózus évtized legnagyobb sztárjainak egykori fotóit.

Fémes csillogás

A két partiarc topmodell már három évtizedet bulizott végig, egykori szettjeiket pedig akár újra elő is vehetnék – például ezeket a csillogó csodákat, amiket 1999-ben viseltek. Naomi Campbell és Kate Moss fénylő szerelése húsz év után újra divatban van, könyékig túrhatunk a különféle fénylő anyagból készült ruhák özönébe.

Kombinéruha

Már 2018-ban is divatban voltak a kombinéruhák, a kilencvenes évek trendje pedig idén is maradni fog. Annak idején hordták őket mini és maxi fazonban, csipkésen és áttetsző anyagból, az alap pedig egyértelműen a fénylő szaténból készült verzió volt, mint amilyet Cynthia Nixon is viselt 1999-ben.

Szexi részletek

Liz Hurley mára ikonikussá vált, biztosítótűkkel dekorált Versace ruháját Donatella Versace is újra feldolgozta legutóbbi kollekciójában, ez pedig a legjobb jele annak, hogy a különc sliccelések, szexi kivágások meghatározók lesznek a partiruhák esetén.

Kis fekete ruha

A kis fekete ruha legdivatosabb változata a spagettipántos, minimalista miniruha volt, mint amilyet Jennifer Aniston is viselt 1997-ben. Igazi alapdarabnak számított a fazon, szexiskedő variánsokról pedig nem hiányozhatott combrésznél a sliccelés sem. Nem véletlen, hogy ismét találhatunk hasonló darabokat, mint ahogyan vékony pántos szandálokkal is tele lesznek hamarosan a cipőüzletek.

Csillogó babydoll

Platform szandál és fénylő babydoll – a diszkók alapszettjének számított az összeállítás, amelyről Pamela Anderson fotójával emlékezünk meg. Olcsó, műszálas változataival tömve voltak a kínai butikok, a szerencsésebbek pedig a márkás darabok közül válogathatták ki a fazont, amiből most is hordányi mennyiséget találunk fast hashion és high fashion szinten egyaránt.

Bőrparti

Nemcsak a motoros dzsekik, de a fekete bőrből készült ruhák is meghatározó szereplői voltak a kilencvenes éveknek, Madonnán például számtalan változatban láthattuk őket, amelyek közül talán a képen szereplő, hasítékokkal gazdagon ellátott, földig érő darab volt a legmeghökkentőbb. Bőrrucikból mostanság sincs hiány, a különbség azonban hangsúlyos: az állatvédők küzdelmének köszönhetően az ökologikus bőrből készült változatok vették át az elsőséget.

Grunge bébi

Hiába művelte a közönségességet mesterfokon, Courtney Love a kilencvenes évekbeli grunge stílus megkerülhetetlen alakjának számított. Csipkés miniruhája, neccharisnyája és leopárdmintás kabátja pedig, ha tetszik, ha nem tetszik, most ismét divatosnak számít, bár talán kevesebb lyukkal és nem így együtt viselve őket.

Bodycon ruhák

Sokan szeretnénk olyan alakot, mint ami Salma Hayeknek adatott meg, és amit a színésznő a kilencvenes években (is) szívesen tett közszemlére bodycon ruhákban. Közülük a sztárok szintjén a Hervé Léger darabok mindent vittek, de elég csak bemenni valamelyik ruhabutikba, és láthatjuk, azóta is mennyi változatban készítették már el a test vonalát szorosan követő darabokat.

Csillogó rátétek

A fénylő felületek egy másik változatáról sem feledkezhetünk meg: a kövekkel, strasszokkal díszített miniruhákról, amikhez bizony akkoriban roppant divatos volt a magasfényű nejlonharisnya. A Szex és New York írója, Candace Bushnell 1996-os szettje tökéletes iskolapéldája mindennek. Ruháját akár ma is felvehetnénk, a harisnyától azonban inkább tekintsünk el.

Crop top minivel

Ha nem miniruhába, akkor miniszoknyába bújt mindenki, amikor a kilencvenes években a diszkóba igyekezett. Tökéletes példa a trendre Jennifer Lopez piros szettje, mert bizony akkor épp teljesen rendben volt, ha a szandálunk színét is a ruhánkhoz igazítottuk. Feszülő miniszoknya, falatnyi top, csilli-villi ékszerekkel – ment a hódítás ezerrel.

Állatminta

Az állatmintás ruhák a kilencvenes években is megtalálták a módját, hogy népszerűek legyenek. Liz Hurley 1996-os Versace ruhája pedig tökéletesen megállná a helyét bármelyik 2019-es bálban is, tekintve, hogy a pirossal kombinált párducminta a legutolsó trendek szerint ismét divatos. Persze némi bátorság azért kell, hogy egy ilyen dögös darabot viseljünk, no de ennyi spagettipántos minicsoda után ez már meg sem kottyanhat.

Diáklánystílus

A cseppet sem ártatlan, miniszoknyás diáklánystílus a maga kockáival és kihívó részleteivel nem csak a Spinédzserekben tűnt fel, bár kétségtelen, hogy igazi trendet a film csinált a ruhának. Naomi Campbell azonban már a film megjelenése előtt két évvel bemutatta, hogyan is kell buliruhaként viselni a kockás szerelést: platform cipővel és combzoknival. Britney Spears még az évtized végén is képes volt berobbanni a sztárvilágba ilyen szereléssel a …Baby One More Time klipjében.

Áttetsző anyagok

Azt azért nem mondanánk, hogy Kate Moss – egyébként divattörténelmet írt – 1993-as pucérruhája követendő példa, ha az év folyamán valamilyen buliba igyekszünk, de tény és való, hogy az organzaanyagok áttetszőségét lepipáló és a kilencvenes éveket idéző ruhák a legdivatosabb típusok között lesznek 2019-ben.