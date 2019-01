Három évig tervezték ezt a nyakláncot, a gyerekemnek öt perc lenne

Virgil Abloh, a hypebeast-közösség kedvence, a Louis Vuitton dizájnere és saját márkája, az Off-White kreatív elméje, szóval a divatvilág egy manapság igencsak felkapott személye nem akármilyen ékszerkollekcióval rukkolt elő.

Háromévnyi kemény meló után a divattervező élete első, saját neve alatt futtatott ékszerszettjeként készített egy csillogó gyémántokkal kirakott gemkapocs láncot. És hozzá passzoló fülbevalót, továbbá karkötőt. Bizony, a menőség legújabb materializációja nem más, mint egy fuksz, amelynek esztétikai élménye egy óvodai kézműves foglalkozás eredményével ér fel. Csak sokkal drágább.

A csomagolásában is korszakalkotó ékszer ugyan tervezője megfogalmazása szerint „high jewelry for all”, vagyis luxusékszer mindenkinek, és látványban valóban nem több, mint amit mi is el tudnánk most rögtön készíteni, a gyémántberakást látva azonban sanszos, hogy mélyen a zsebünkbe kellene nyúlni érte.

Az irodai alapdarabnak mindazonáltal nem ez az első kalandja a divat világában. 2017-ben a Prada dobott piacra 50 ezer forintos, gemkapocs formájú pénzcsipeszt, a Margiela divatház még 2007-ben emelte be kollekciójába a csinos darabot, a J Crew márka pedig a múlt évben tett ugyanígy, miközben a Thomas Sabo is kínál hasonló ihletésű ékszert. Mi több, Kris Jenner is két évvel ezelőtt már lefutotta a gemkapcsok előtt a maga tiszteletkörét, mikor gyöngyökkel ékesítve mutatta be saját verzióját.