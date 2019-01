Catherine Deneuve 300 milliót kapott elárverezett ruháiért

Múlt héten került kalapács alá Catherine Deneuve ruhatárából 130, személyesen Yves Saint Laurent által tervezett ruhadarab és jó pár kiegészítő, melyeket a színésznő ez idáig francia kastélyában őrizgetett. Köztük volt az a hímzett ruha is, amelyet 1969-ben Alfred Hitchcock filmrendező kíséretében viselt egy premieren – a különleges couture darab 42500 eurót, közel 13,5 millió forintot ért meg új tulajdonosának.

A Christie’s aukciósház rekordösszegűvé lett árverése öt órán át tartott, és egész pontosan 900 625 euróért, vagyis 285 millió forintért keltek el a tételek, ez azonban még nem a végleges összeg: további 170 tételért még január végéig tart az online licit, így a teljes összeg könnyedén eléri majd az 1 millió eurót is. Az érdeklődők az árverést megelőző napon közelebbről is szemügyre vehették az impozáns, haute couture öltözékeket, Suzy Menkes, a Vouge újságírója videót is posztolt róla, micsoda különleges, nappali és alkalmi öltözékeket készített Catherine Deneuve számára annak idején Yves Saint Laurent, akivel nem csak kollegiális, de őszinte baráti kapcsolatot is ápolt évtizedeken át.

A legnagyobb összeget, 20 ezer eurót (mintegy 6,3 millió forintot) egy YSL Le Smoking nadrágkosztümért adtak. Az 1966-os, szmoking stílusú szett igazi divattörténeti ereklye, amelynek eredeti, mára már vintage darabjai mindig magas összegekért cserélnek gazdát, ennyi pénzt azonban még soha nem fizettek ki egyikért sem.

A filmcsillag e szavakkal mondott köszönetet az árverés sikeréért: „Szeretném megköszönni a Christie’s aukciósháznak a gyönyörű katalógust és hogy méltó emléket állítottak YSL tehetségének azáltal, hogy ily különleges módon állították ki kreációit az előzetes megtekintés alkalmával, valamint lehetővé tették, hogy ezrek láthassák azokat. Őszintén remélem, ezeknek a couture daraboknak az új tulajdonosai legalább annyi örömüket fogják lelni bennük, mint én.”

