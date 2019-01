Szépségápolási jolly jokerek Valentin-napra

Sminktermékek

1. AVON – AVON True tápláló ajakolaj: A csókolni valóan puha ajkakat varázsol az új AVON True tápláló ajakolaj, amelytől szánk érzékeny bőre akár háromszor több nedvességet zárhat magába. Erről a benne található jojobaolaj, avokádóolaj, kókuszolaj és az E-vitamin gondoskodik.

2. Essence – Salut Paris Szemhéjpúder paletta: A világ legdivatosabb fővárosai ihlették az Essence új sminkkollekciójának darabjait, amelyek közül a Salut Paris bársonyos textúrájú rozéárnyalatokban tündököl.

3. Yves Saint Laurent – Volupté Plump-In-Colour: Az én színem, az én ápolásom, ahogyan én ragyogok – ez az ajakrúzs mottója, amely most középen fekete szívvel és feltöltő érzettel párosul a szerelmesek napja alkalmából.

4. Lancôme – Monsieur Big Valentin-napi kiadás: A Monsieur Big a Lancôme szempillaspirál családjának legújabb tagja, a dúsító szempillaspirál sikerének titka a hullámos spirál és instant volume formula kombinációjában rejlik. Most különleges, szerelmes kiadásban érhető el.

5. Loubivalentine Coffret Rouge Louboutin and Nude: Valentin-nap alkalmából a Christian Louboutin limitált kiadású díszdobozba zárta ikonikus körömlakkját és ajaklakkját. A luxus páros két színben, a valódi Louboutin-vörösben és nude árnyalatban érhető el.

6. Physicians Formula – Healthy Lip Folyékony Ajakrúzs: hidratáló és tápláló ajakrúzs újdonság, mely hét árnyalatban érhető el. A full matt helyett bársonyosan matt finis hialuronsavval, avokádóolajjal, A- és E-vitaminokkal, valamint anti-aging peptidekkel társult, hogy a végeredmény ne csak gyönyörű, de egészségesen ápolt is legyen.

7. Catrice – Generation Plump & Shine Szájfény: Közepes fedésű, krémes textúrájú, magasfényű szájfény, mely láthatóan dúsítja az ajkakat. Nyolc gyöngyház fényű árnyalatban kapható.

8. Yves Saint Laurent – Rouge Volupté Shine Collector Edition: A YSL Beauté első Volupté Collector kiadása a legjobbkor, Valentin-napra érkezik. Négy exkluzív, gyűjtői újdonság közül válogathatunk a Rouge Volupté Shine árnyalatok színeiben, az ikonikus YSL szívekkel díszítve.

9. INGLOT – O2M lélegző körömlakk: Különleges összetevőjének, egy rendkívül fejlett polimernek köszönhetően megőrzi a köröm víz-, és légáteresztő-képességét. Tökéletesen vörös árnyalatát a 621-es kódszám rejti.

10. Catrice – Power Plumping Gel Ajakrúzs: hidratáló hialuronsavval ellátott, magasfényű ajakrúzs, mely sima, láthatóan telt ajkakat varázsol. A gél ajakrúzs tíz divatos, közepestől a teljes fedést biztosító árnyalatban érhető el.

11. Artdeco – Full Mat Lip Color Long Lasting: Az intenzív pigmentek és finom textúrája telt színt és teljes fedést biztosítanak már egy rétegben. A könnyű formula olajjal és viasszal garantálja az egyszerű és egyenletes felvitelt, amelyet követően azonnal szárad, tartós, extrém matt színt adva ajkainknak.

12. Oriflame – The ONE Make-up Pro Marble arcpirosító: három, magas pigmenttartalmú, márvány tónusú árnyalatban érhető el az Oriflame arcpirosítója. Jól rétegezhető formulájú, így nappali és alkalmi smink készítéséhez is ideális. A pirosítót a Make-up Pro palettába pattinthatjuk bele.

Parfümök

1. Avon – Secret Attitude Crush kölni: Igazi virágos-gyümölcsös kölni, amely az új szerelem izgalmához hasonlóan friss, málna illatjegyekkel nyit, majd az édes és tejszínes mandulatej és az ananászlevél izgalmas akkordjai kapcsolódnak hozzá, hogy igazi, flörtölő kompozíciót alkossanak.

2. L’Occitane – Rózsa EdT Illatceruza: A klasszikus Rózsa illata egy hihetetlenül praktikus, utazó kiszerelésű méretben érkezik a tavaszi időszakra, mely tökéletes illatozó apróság lehet Valentin-napra.

3. Emporio Armani – In Love With You és Stronger With You Intensely EdP: Az Emporio Armani új férfi és női illata két szerelmes történetét hozzák el. Az In Love With You női illat gyümölcsös-orientális, vaníliával, Sambac jázmin és rózsa kivonattal, fekete meggy jegyekkel hódít. A férfiaknak készült párja, a Stronger With You Intensely orientális fougere illat rózsaszín borssal, levendula-, zsálya- és vaníliaesszenciával, valamint gesztenye akkorddal.

4. Yves Rocher – Oui à l’amour EdP (limitált kiadás): Az illat a szenvedély és a merészség megtestesítője. A pezsgő frissesség és a vibráló érzékiség váratlan találkozása, amelyben az angyalgyökér üde illatjegyei kihangsúlyozzák a rózsa természetes nőiességét. Ezt a ragyogó illatkombinációt öleli körül a tonkabab gyengéd melegsége és a cédrus eleganciája. Az Oui à l’Amour parfüm az örök szerelem szövetségese.

5. L’Occitane Cseresznyevirág Irisé EdT: Igazi energiával és karakterrel teli, limitált kollekciós illat. Egy ezerarcú parfüm, mely a kirobbanóan friss cseresznye és grapefruit pezsdítő, édes és citrusos jegyeivel indít, majd teret enged a virágos szívjegyeknek, amelyek a várva várt tavaszt idézik. Rózsaszín és áttetsző – a szívjegyek a cseresznyevirág különlegességét emelik ki. Ezt követően törnek elő a fás, pézsmás alapjegyek, melyek egész napon át finom illatfelhővel burkolják be a bőrt.

6. The Body Shop – White Musk Flora: Kifinomult, modern, virágos és 100% vegán illat, mely az aktuális ciprusos illatjegyek trendjére reagál. Az illat alapjegyei a tonkabab és a pézsma, szívjegyei a bazsarózsa és a liliom, fejjegyei pedig a mandarin és a bergamot. A kifinomult virágok, a citrusos frissesség és a pézsma találkozik ebben a kollekcióban.

Bőr- és hajápolók

1. L’Occitane – Valentin-napi limitált kiadások: Kézkrém triót és sheavajas testápoló csomagot is találunk a szerelmes szettekben, sőt, a készítményeket külön-külön is megvásárolhatjuk, kedvünkre kombinálhatjuk parfümmel vagy más bőrápoló jósággal.

2. AVON – Romantikus rózsa habfürdő: Egy lazító, kényeztető fürdő nem csak Valentin-napkor esik jól, a selymesen puha, rózsaszirom- és bazsarózsa illatú habfürdővel sok-sok alkalommal élvezhetjük a sűrű, puha habok ölelését, finom illatát. Gyújtsatok pár gyertyát, szórjatok valódi virágszirmokat a vízbe és máris kész egy tökéletes, romantikus est díszlete.

3. URIAGE – URIAGE TERMÁL Hidratáló neszesszer normál/kombinált bőrre: Az unisex ajándékcsomag egy URIAGE TERMÁL hidratáló éjszakai maszkot és egy URIAGE TERMÁL hidratáló, light arckrémet rejt. Az éjszakai maszkot kifejezetten vízhiányos arcbőrre fejlesztették ki, ultra könnyű, gél textúrájú, melynek használatával a bőr hosszan hidratált, revitalizált, puha és ragyogóbb lesz. A könnyű, nem zsíros, szinte láthatatlan állagú arckrém elsőrangú párja a maszknak, az ugyanis segít, hogy a bőr egész nap alaposan hidratált, revitalizált, puha és ragyogóbb legyen.

4. Ziaja – Ajándékcsomagok hölgyeknek és uraknak: A Ziaja Kasmír ajándékcsomag egy kasmír protein krémtusfürdőt és egy kasmír protein pumpás testápolót rejt, melynek párosa a száraz, rugalmasságát vesztett bőr ápolásában nyújthat kényeztető segítséget. A férfiaknak szánt Ziaja MEN ajándékcsomag a mindennapos ápoltság alapkellékeit tartalmazza: egy frissítő, hidratáló hatású MEN tusfürdőt, egy parabén-, alkohol, tartósítószer- és színezékmentes MEN izzadásgátló roll-on dezodort, valamint egy friss, energizáló illatú MEN hidratáló arckrémet.

5. AVON – AVON Care hidratáló testápoló tejfehérjével és E-vitaminnal: Azonnali, hosszan tartó hidratálást ígér az ünnepi ruhába öltöztetett testápoló, mely táplálja és kondicionálja a száraz bőrt, hogy az puha és sima legyen.

6. Joico – K-Pak ajándékcsomag: A K-Pak Luster Lock színvédő, újraépítő pakolás és a Luster Lock Multifunkciós Spray kettősében a forradalmi Bio-Advanced Peptide és a Quadramine complexet találjuk, ami a Joico legerőteljesebb helyreállító technológiája.

7. Oriflame – Love Nature krémes arcmaszk érzékeny bőrre nyugtató rózsával: Praktikus, egyszer használatos, krémes arcmaszk természetes rózsakivonattal. Gyengéden nyugtatja a bőrt, visszaadja komfortérzetét. Gazdag, tápláló formulája lágyan simul a bőrre.

8. The Body Shop – Cactus Blossom Testvaj (limitált kiadás): az új kollekció testápolóit a kaktuszvirág jellegzetes gyümölcsös, friss, virágos illatjegyei teszik különlegessé; megtalálható kézmosó szappan, tusfürdő,

testradír, testvaj és testjoghurt is, így egy teljes testápolási rutint kialakíthatunk velük. A 100% vegán Cactus Blossom testvaj éjszaka-virágzó kaktusz kivonatot tartalmaz Marokkóból, valamint nicaraguai szezámmagolajat, brazil

szójaolajat és Közösségi Kereskedelemből származó ghánai shea- és kakaóvajat.

9. Lush – Valentin-nap 2019: a húszdarabos Valentin-napi Lush kollekció tagjai, az Aubergine és Peachy pajzán kis fürdőbombák, melyek formáját az emojik világa ihletett. A kerekded barackos lassan pezseg el a kádban, miközben a lédús grépfrút, a friss baracklé és az édes davanaolaj gyengéden tisztítja és frissíti a tested. A limitált padlizsán tele van vidám bergamottal és gyümölcsös kámforfaolajjal. Ez a kétértelmű fürdőbomba zöld és kék habokat szór szét a kádban.

10. Physicians Formula – Rose All Day Olajmentes Szérum: Ez a termék nem csak a gyönyörű csomagolásával fog lenyűgözni, hanem az elragadó, ínycsiklandozó igazi rózsa illatával is. Olajmentes, rózsavízzel gazdagított formulája nem csak feszessé teszi az arcbőrt, de ragyogóvá is, hiszen gyönyörű fényvisszaverő pigmentek találhatóak benne. Használható önmagában, alapozó alá vagy fölé is.