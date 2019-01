Sztárok, akiket testalkatuk miatt utasítottak vissza a divattervezők

Hiába számít valaki híres énekesnőnek, szupermodellnek vagy neves színésznőnek, a divattervezők bizony előszeretettel finnyáskodnak, ha az illető plus size méretű. A teltkarcsúság elítélése ellen ugyan egyre határozottabban és hangosabban lépnek fel a divatvilág szereplői, tény és való, hogy pár éve még Beyoncét is elutasították a divatházak – és nem ő az egyetlen, aki így járt.

Ashley Graham

Hiába ő a nagybetűs Plus Size Szupermodell, 2016-ban az év divateseményét, a MET-gálát kellett kihagynia azért, mert nem talált divattervezőt, aki megbirkózott volna a feladattal: alkalomhoz illő ruhát tervezzen 46-os méretben. A dizájnerek védelmére legyen mondva, az idő állítólag rövid volt, ami alatt a parádés szettet produkálniuk kellett volna – igaz, az akkor is sajnálatos, hogy gyors munkát nagyjából csak a 32-es, 34-es modellméretben lehet tőlük várni.

Pedig akkoriban már világhírű modell volt ő, mégis, el kellett még telnie egy kis időnek, hogy a divattervezők belássák, a nők döntő többsége távolról sem tizenéves tinilányok testalkatával rendelkezik. 2017-ben végül ő is debütált a MET-gálán, testhezálló H&M estélyi ruhájára Rihanna állítólag csak annyit mondott: “kib*szott dögös”. Nos, megfogalmazása ugyan mellőzött minden cizelláltságot, legalább őszinte volt és van egy tippünk rá, hogy Ashley múlt évi Prabal Gurung bronzruhájára is valami hasonló lehetett az énekesnő reakciója.

Beyoncé

Volt idő, amikor még Beyoncé sem volt Queen Bey – ahogy rajongói nevezik -, csupán egyike a négy duci fekete lánynak, akik együttest alapítottak. Ez volt a kép a dizájnerek fejében a Destiny’s Childról, legalábbis a kezdeti években, ugyanis a lányok menedzserei (Beyoncé szülei) hiába kopogtatták végig a divatházakat, hogy vörös szőnyeges kölcsönruhák ügyében tárgyaljanak velük, a luxusmárkák nem akarták öltöztetni őket.

Ezt maga Beyoncé mondta el 2016-ban, mikor átvette az Amerikai Divattanács (CFDA) díját: “Mikor a Destiny’s Child elindult, a high-end márkák nem igazán akartak négy, fekete, vidéki lányt öltöztetni, mi pedig nem engedhettük meg magunknak a dizájner és couture ruhákat. Anyámat minden New York-i showroomtól elutasították, de akárcsak a nagymamám, ő is latba vetette varróképességét és kreativitását, hogy segítse lányait álmaik elérésében. Anyám és a nagybátyám, Isten nyugosztalja, készítették az első kosztümjeinket, egyesével varrva fel száz és száz kristályt és gyöngyöt azokra, beletéve oly sok érzelmet és szeretetet minden kicsi részletbe.” Nem úgy most, amikor a dizájnerek földig hajolnak, ha Beyoncé kiválasztja valamelyikük kreációját nyilvános megjelenéseihez vagy turnéjához.

Christina Hendricks

A Mad Men sorozattal híressé vált színésznő is végigkínlódott pár premiert a filmsorozat kapcsán, mire elég értékesnek számított hozzá, hogy a divattervezők szóba álljanak vele. Európai 40-esnek megfelelő ruhamérete ugyanis szintén távol áll a szabvány dizájner darabokétól és ahogyan még 2010-ben, a sorozat tündöklésekor a Daily Recordnak elmondta, hiába választotta meg az Esquire magazin a Legszebb Nőnek, “mégsem akadt egy dizájner sem a városban, aki kölcsönzött volna nekem egy ruhát.” Holott annak reklámértéke, hogy őt öltöztetik minden bizonnyal magas lett volna.

Interjúi alapján a mai napig kihívás (menedzserének), hogy megfelelő high-end darabokat találjon nőies alkatára, a színésznő szavai összecsengnek Ashley Garahamével, miszerint a 32-34-es ruhákból van csak tekintélyes választék a divatházaknál. Bár azt is több ízben kijelentette, azt azért nem presszionálták, hogy fogyjon le pár kilót a szebb ruhák reményében. Még szerencse.

Melissa McCarthy

2012-ben Oscar-díjra jelölték legjobb női mellékszereplő kategóriában a Koszorúslányok mozifilmben nyújtott alakításáért, testalkata miatt jó darabig mégsem talált egy divatházat sem, amelynek tervezője vállalta volna vörös szőnyeges ruhájának elkészítését. Mint akkoriban elmondta, öt-hat tervezőt is megkeresett menedzsere, de mindenhol visszautasították. Végül az eseményre a plus-size divattervezésben élen járó Marina Rinaldi márka estélyi ruhájában ment.

A rossz tapasztalat vége az lett, hogy a színésznő saját ruhamárka indítására vállalkozott, a Melissa McCarthy Seven7 névre hallgató, plus-size méreteket is kínáló brand azonban végül csak pár évet élt meg. Bár önmaga elfogadásával nem voltak nagy gondjai a színésznőnek, az elmúlt években egy kis életmódváltásra mégiscsak vállalkozott. Többet mozgott (egy filmforgatás miatt), egészségesebb életmódot folytatott (önszántából) és végül 25 kilót adott le, a látványos eredményt pedig a legutóbbi Golden Globe-gála fotóit nézegetve is megcsodálhattuk.

Octavia Spencer

2012-ben az Oscar-díjat Melissa McCartney helyett végül Octavia Spencer kapta, ruhaügyben azonban ő sem volt sokkal jobb helyzetben kolléganőjénél. Ugyanabban az évben, az Oscar-díj előszobájaként is emlegetett Golden Globe-gála kapcsán is már gondban volt, hogy mit vegyen fel. Hiába a hírnév, hiába a jelölés, a divattervezők nem tolongtak érte, hogy estélyi ruhát tervezzenek számára. „Alacsony, pufi lány vagyok, nehéz számomra, hogy megfelelő ruhát találjak. Meglehetősen nagy nyomás ez számomra, egyetlen dizájner sem keres meg engem” – mondogatta akkoriban. Végül Tadashi Shoji divattervezőnek köszönhetően egy csodás halványlila ruhában jelent meg az átadón, ahol el is hozta a legjobb női mellékszereplőnek járó díjat.

A közös sikert aztán pár héttel később megismételték, az Oscar-gálán ugyanis szintén egy Tadashi Shoji kreációban vehette át a szobrocskát a színésznő, igaz akkor már a ruha is jóval extrább volt. Az egyedi, elefántcsont színű estélyi ruhát sok ezer, kézzel felvarrt gyöngy díszítette, ami tíz csapatnyi varrónő szorgos kezének munkáját dicsérte. A kérők száma azóta megugrott, az idei Golden Globe-gálán viselt csillogó, fekete ruha például Christian Siriano munkáját dicsérte.

Khloé Kardashian

A 2007-ben indult családi reality, a Keeping up with the Kardashians első éveiben – sőt, fogalmazhatnánk úgy is, leszámítva az elmúlt 2-3 évet -, Khloé volt a klán “kövér lánya”. Aki mindig nagyobb volt, kerekebb volt, mint testvérei, pedig csak annyi történt, hogy a stylistok kevesebb figyelmet szenteltek az ő ruhatárára. Csak halkan jegyeznénk meg, a kedves momager anyucinak, Kris Jennernek is sok köze lehetett a lánya önbizalmát cincálgató helyzet kialakulásához, végső soron ő az, aki a kezdetektől tolja a családi szekeret.

Harmadvonalbeli helyzetéről ő is nyilatkozott már, „Még a fotózások alkalmával sem volt soha lehetőségem ruhát választani. Ez a figyelem mindig Kourtney-re és Kimre esett, én túl nagyon feladat voltam a stylistoknak vagy csak nem volt semmijük sem az én méretemben. Pedig nem voltam olyan őrülten nagy!” Úgy tapasztalta, miután 2016-ra csaknem húsz kilót leadott, megváltozott a helyzet és akik korábban kikosarazták, sorra ott tipródtak nála egy kis közös munka reményében.