Rihanna beperelte az apját, mert az használni merte a nevét

Rihanna, teljes nevén Robyn Rihanna Fenty a Los Angeles-i szövetségi bíróságon tett feljelentést apja, Ronald Fenty és annak két üzlettársa ellen csalásért és hamis reklámtevékenységért, azok ugyanis Fenty Entertainment néven 2017-ben tehetségkutató és produkciós céget hoztak létre. Aprócska bökkenő mindezzel, hogy Rihanna addigra már sikeres cégbirodalmat épített fel Fenty márkanév alatt, mely kozmetikumokat, fehérneműket és ruhákat árul, a beadvány szerint pedig apja kizárólag az ő hírnevét akarja kihasználni vállalkozásával.

Nem csak arról van szó, hogy Ronald Fenty cége rontja Rihanna imázsát azzal, hogy tévesen összefüggésbe hozható márkanevével, de komoly dollármilliókra is szert tett, miután több ízben Rihanna nevében szervezett le fellépéseket. 2017-ben például 15 latin-amerikai koncertre kötöttek üzletet anélkül, hogy arra Rihanna megbízást adott volna nekik, de egy boutique hotel bizniszüket is azzal igyekeztek vonzóbbá tenni, hogy hamisan állították, Rihanna is érdekelt az üzletben.

Az énekesnő végül amiatt fordult bírósághoz, mert apja többszöri felszólítás után sem állt le az egyébként levédetett Fenty márkanév és lánya nevének, személyének üzleti célú kihasználásával.