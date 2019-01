5 szépségápolási trend, ami uralni fogja életünket 2019-ben

1. Újratölthető tubusok, pucér termékek

A környezetszennyezés problémái mára már mindenki számára világossá váltak, a globális felmelegedés talán csak Donald Trump szerint üres riogatás. A fenntarthatósági szempontok fontosságát jól mutat az is, hogy egyre nő az érdeklődés az újratölthető kozmetikumok iránt, amelyek esetén a flakonok és tubusok nem kerülnek a szemétre egyetlen használatot követően, hanem lehetőség nyílik visszavinni és becserélni vagy ismét feltölteni őket.

A The Body Shop már egy évtizeddel ezelőtt megpróbálkozott ezzel (csak a világ akkor még nem érett meg rá), mostanában a Lush teszi lehetővé, hogy az üres tégelyekért egy általunk választott krémet kapjunk, de a Dior is meglepte vásárlóit, mikor karácsonyra időzítve Rouge Dior rúzsából dobott piacra újratölthető tubusos változatot. Sajnos ettől még nem fog hirtelen minden kozmetikai márka újratöltő automatákat kihelyezni a plázákba, de folyamat minden bizonnyal erősödni fog, és nem szabad elfelejteni, a keresletet végső soron mi alakítjuk.

Ugyanígy a csomagolásmentes termékek is izgalmas alternatívát nyújthatnak, gondoljunk csak a Lush pucér bőrápolóira, amelyek szilárd állaguknak köszönhetően papírzacskóban hazavihetőek, de számos más szépségmárka népszerűsége is növekszik, melyek a „zero waste” jegyében alakították ki termékeik csomagolását.

2. Pozitív kiszáradás

A környezettudatosabb gondolkodást persze érdemes az összetevők szintjén kezdeni. A mikrogyöngyök száműzése vagy a kozmetikumokba kerülő plasztik csillámporok lebomlóra cserélése mellett a vízfelhasználás mértékét is elkezdték komolyabban venni a cégek. A krémek, tusfürdők, testápolók, samponok és még tucatnyi más kozmetikum esetén ha megnézzük az összetevőket, a listák elején bizony rendre ott szerepel a víz, miközben a készítmények, alkotóelemek előállítása is intenzív vízfelhasználást igényel. Ennek problematikáját a környezettudatos vásárlók is egyre inkább értik, ezt mutatja, hogy az elmúlt időszakban megnőtt az érdeklődés a száraz termékek iránt. Kapható már poros-púderes kiszerelésben arctisztító, testápoló, de vásárolhatunk száraz maszkot is, amelyek esetén a víz rendre kikerült a képből.

Erre reagálva a L’Oréal és az Unilver is jelentős változásokat jelentett be, előbbi 2020-ra 60 százalékkal csökkenti a kész termékei legyártásához szükséges vízmennyiséget, utóbbi pedig ugyanerre a határidőre megcélozta, hogy nem csak a gyártáshoz szükséges vízfelhasználást csökkenti, de úgy fejleszti termékeit, hogy azok kevesebb vízfelhasználást igényeljenek a fogyasztói oldalon is.

3. Átalakuló arcápolási rutin

Az elmúlt években a bőrápolási trendeket egyértelműen a dél-koreai 10 lépéses arcápolási rutin határozta meg. A különböző arcápoló készítmények okos összeválogatásán alapuló manőver 2019-ben sem tűnik el, de jelentős finomításokon esik át. Dél-Korea igazi melegágya a szépségipari újításoknak, a távol-keleti országban pedig megnőtt az érdeklődés a többfunkciós készítmények iránt, ha pedig ott ez most a trend, borítékolható, hogy hamarosan nálunk is ez lesz a módi. A trendnek természetesen már neve is van: skip-care, amit az angol skip (kihagyni) és skincare (bőrápolás) szavakból hoztak össze.

A skip-care lényege, hogy pontosan meghatározzuk mire, milyen összetevőkre van szüksége arcbőrünknek, arcápolási rutinunkat pedig célirányosan, a felesleges termékek kihagyásával, de a szükséges hatóanyagok megtartásával állítsuk össze. A szépségracionalizálás vezéralakjai ezért a többfunkciós termékekben látják a jövőt, ami erősíti a nemsemleges kozmetikumok létjogosultságát, illetve a férfiak bőrápolási szokásainak bővülését is. Egy célorientált, kevésbé pepecselős metódus ugyanis a pasik számára jóval tetszetősebb megoldást jelenthet, női oldalról pedig talán nem csak piperepolcunknak hoz könnyebbséget, de pénztárcánknak is, ha nagyobb körültekintéssel választjuk ki kozmetikumainkat.

4. High-tech kütyük

Az okostelefonok, okosórák után a szépségápolás terén is megkapjuk az okosságokat. A bőranalizáló arctisztítók, bőrünk fényvédelme felett őrködő applikációk és LED arcmaszkok korát éljük, a piaci elemzések alapján pedig határozottan elégedettek vagyunk mindezzel. A vásárlók egyre nagyobb számban érdeklődnek az arcápolási szokásaikba beleilleszthető szépítő elektronikai eszközök iránt, amiknél már alapszint, hogy kommunikáljanak mobiljainkkal, saját applikációjukon keresztül pedig segítsék szépülésünket.

A L’Oréal Csoport okostükrei a megjelenés szélén állnak és számos más kozmetikai márka is kidolgozott már saját alkalmazást, amelyek a személyre szabott bőrápolást, szépségápolást hivatottak segíteni – természetesen saját termékeik ajánlásával. Mindezek óriási előrelépésnek, innovációnak számítanak, mégis úgy tűnik, a piacot az a szereplő fogja letarolni, aki először jelenik meg olyan bőrelemző-analizáló, házilag használható készülékkel és alkalmazással, ami széles márkakínálatából lesz képes kiválogatni ajánlásait.

5. Ampullák és a hüvelykujjunk

A tudatos bőrápolás iránti érdeklődés hozományaként egyre többen, egyre inkább tisztában vannak nemcsak azzal, milyen összetevőket érdemes keresni vagy épp elkerülni egy kozmetikumban, de azzal is, milyen módon őrzik meg a készítmények hatékonyságukat. A tubusos arckrémek jobbak, mint a tégelyesek, hiszen nem nyúlkálunk bele, a pumpás alapozók szerencsésebb mint a tubusosak, mert légmentesen zárnak, és számít az is, hogy átlátszó-e a csomagolás vagy sem (például a C-vitaminos készítményeknél). A speciális, koncentrált hatóanyagokkal dolgozó arcápolók, például a szérumok terén hasonló okokból várható változás, esetükben az ampullák népszerűségnövekedését jósolják a következő időszakra. Azokat ugyanis valóban csak használat előtt nyitjuk fel, egészen addig őrizve tartalmuk minőségét, egyúttal az adagolást is mutatják, tekintve, hogy egy ampullába egy használatra javasolt mennyiséget töltenek.

Az innovatív csomagolások más szempontból is sorsdöntők lehetnek a márkák számára. Rihanna sminkmárkája már két éve sem véletlenül szólt nagyot, mikor termékeit mágnessel összekapcsolódó tubusokban dobta piacra, amik így könnyebben megtalálhatók a kézitáskák mélyén. Azóta ennél is továbbmentek már páran, mikor marokra fogható, hüvelykujjal nyitható csomagolásokat terveztek. Ilyen a Glossier You parfümje és a Lilah B sminkjei, amelyek kavics formájú kiszerelései az okostelefonozásnál már begyakorolt módon, hüvelykujjunkkal tolhatók oldalra a használathoz.

A parfümök esetén is a praktikum újszerű megközelítése hozott létre a megszokottól eltérő, előremutató megoldásokat, mégpedig a parfümecsetek és tollak képében. Az illatokat géles állagban tartalmazó tollakkal egész egyszerűen felfesthetjük magunkra a parfümöt, ami – állítólag – sokkal kényelmesebb módja annak, ha napközben szeretnénk felfrissíteni magunkon kedvenc illatunkat.