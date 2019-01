Döbbenet: Több mint 32 millióan látták az amerikai tornászlány tökéletes gyakorlatát

Katelyn Ohashi, a Kaliforniai Egyetem (UCLA) tornásza a hétvégén egy amerikai versenyen olyan talajgyakorlatot mutatott be, hogy a végén majdnem lerepült a csarnok teteje az üdvrivalgástól. A 21 éves versenyző a maximális tíz pontot kapta a gyakorlatára, és minden egyes megmozdulását heves ünneplés kísérte. Ráadásul azóta a közösségi médiában is hatalmasat ment, kedden kora délután már több mint 32 millióan látták az egyetem Twitter-oldalán megosztott videót.

A 🔟 isn't enough for this floor routine by @katelyn_ohashi. 🔥 pic.twitter.com/pqUzl7AlUA