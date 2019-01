A leopárdmintás haj újabb áldozatot szedett

Naná, hogy jól van, tekintve, hogy a kvázi ismeretlen modell srác, João Knorr egy csapásra a divatmagazinok figyelmének középpontjába került, lesöpörve olyan copfos lánykákat onnan, mint Kaia Gerber, Bella Hadid vagy Emily Ratajkowski.

Köszönhette mindezt annak, hogy a Milánói Férfi Divathét eseményén az ő fejformáját ítélte a fodrász és stylist a legalkalmasabbnak arra, hogy leopárdmintákat fessenek rá. A frizkó olyan jól sikerült, hogy maga Donatella Versace is lőtt egy szelfit a modellel, akinek az akció két nap alatt tízezer új követőt hozott az instán, szépen feltolva a reputációját a következő időszakra.

A leopárdmintás frizura persze nem most kelt életre a backstage-ben, a kilencvenes években csapott le először nyilvánosan áldozataira. Dennis Rodman nevét az is ismerheti, aki soha egyetlen kosármeccset nem nézett még meg, hiszen a Chicago Bulls egykori játékosa egyszemélyes látványelemként szolgált jó egy évtizeden át. Különc megjelenéséhez a színes sérók is hozzátartoztak, így a leopárdmintát sem hagyta ki.

2000-ben Adrian Young, a No Doubt dobosa is úgy gondolta, lázadó külsejéhez remekül illik a punk stílusból kölcsönzött leopárdminta, sőt a The Evening Standard már jóval előttük, 1995-ben leközölt egy fotót Keith Martin modell részvételével.

A punk stílustól fényévnyi távolságban is felkeltette már celebritások figyelmét a leopárdminta, Nicki Minaj kétszer is ilyen parókát húzott, először a 2011-es Grammy-gálán tolta magát eggyel feljebb a közönségesség skáláján, majd a Rihannával közös Fly klipjében duplázott.

A leopárdminta kétségkívül köztünk van, sőt öltözködés terén az egyik legdivatosabb irányzatnak számít. Mégis, ha valaki nem érné be egy állatmintás szoknyácskával, íme néhány ötlet, miként lehet frizurává adaptálni a feltűnő foltokat.