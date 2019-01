Ezt a szemöldököt tartják a legvonzóbbnak a férfiak

Az Oakland Egyetem kutatói 1000 embernek mutattak portréfotókat, nekik pedig értékelniük kellett a képen látható arcot, az alapján, hogy mennyire találják vonzónak.

A kutatásból kiderült, hogy a férfiaknak a vastagabb, sűrű szemöldök tetszik leginkább a női arcokon.

A szakembereket meglepte ez az eredmény, ugyanis a korábbi felmérések szerint a vastag szemöldököt maszkulinnak, dominánsnak tekintették.

Dr. Lisa Welling, a tanulmány vezető szerzője szerint a mostani eredményt az aktuális divattrendek is befolyásolhatták, illetve, hogy más más tulajdonoságokat is kötnek a markáns szemöldökhöz. Akárhogy is azonban, ez az arcvonás különösen kívánatosnak számít a hosszútávú kapcsolatok, illetve a házasság esetén.

Egy tavaly készült, kanadai kutatás ugyanakkor arra a megállapításra jutott, hogy az erőteljesebb szemöldök és a narcizmus összefüggést mutat.

