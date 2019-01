Ennyit költött ruhára Meghan hercegné 2018-ban

Meghan hercegné az UFO No More divatblog becslése szerint nagyjából 700 000 angol fontot, vagyis mintegy 250 millió forintnak megfelelő összeget költött az öltözködésére tavaly. Ebbe persze beleszámolták 387 000 font értékű menyasszonyi ruháját is, de még az anélkül fennmaradó összeg is közel hatszorosa annak, amit Katalin hercegné költött ruházkodásra 2018-ban.

Meghan a blog számítása szerint 1661 új darabot viselt tavaly a nyilvános megjelenésein. Költekezésével pedig nemcsak a brit királyi családot körözte le, de az összes európai uralkodóház tagjait is.

A második legnagyobb összeget, átszámítva nagyjából 110 millió forintot Mária dán királyi hercegnő fordított tavaly a ruhatárára. A harmadik helyezett Zsófia wessexi grófné lett 28 millió forinttal, Katalin hercegné pedig a maga 25 milliós költésével a negyedik helyet szerezte meg a listán.

