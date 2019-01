Alkalmiruha-trendek a báli szezonra

Csillogás tetőtől talpig

Estélyi ruhák esetén alapból sem kell fukarkodni a fénylő rátétekkel és ragyogó kelmékkel, az állítás pedig a mostani szezonra hatványozottan igaz. Lupita Nyong’o fénylő rojtokkal gazdagon díszített Calvin Klein by Appointment ruhája volt rá a legjobb példa, Cat Deely pedig azt is megmutatta: lehet ízléssel viselni az óriásflittereket.

Öltözzünk talpig laméba, flitterbe, ezek az anyagok már a hétköznapi öltözékeknél sem számítanak meglepő választásnak, egy báli ruha esetén pedig különösen izgalmas kreációkat találhatunk szereplésükkel. Persze boríthatja ruhánkat ezernyi gyöngy és csillogó hímzés is, most a fémesen fénylő ruhák a legnépszerűbbek.

Mivel ezek a ruhák alapból is ragyognak, túl sok, túl hangsúlyos ékszert ne viseljünk hozzájuk. Nyakék helyett válasszunk egy szép függőt, karkötő sem szükséges. A testfényt, csillámos testkrémeket szintén ne erőltessük, attól könnyen bazárivá válhat az összkép, sminkből azonban válasszunk fénylő finisűt, melyek közül a ruha színével azonosak most nagyon divatosak.

Korallpiros

Lángvörös ruhacsodák helyett az enyhén narancsos színű, piros estélyik voltak a befutók a Golden Globe sztárjai körében, a divattervezők lágy tüllel és fénylő szaténnal is párosították számukra ezt a vibráló színt. A meseszép ruhákat látván nem is csodálkozunk, hogy 2019 színe az élő korall lett.

Ha erre a színre esik a választásunk báli ruhánk esetén, arra mindenképp ügyeljünk, hogy a narancsos árnyalatok könnyen sápaszthatnak. Trükközhetünk persze a kivágás méretével is, hogy mennyire legyen vagy ne legyen közel az arcunkhoz a szín, a köldökig dekoltált ruha azonban szintén nem áll jól mindenkinek. Így inkább azt tanácsoljuk, hogy ha lehetőség van rá, próbáljuk fel a szín több árnyalatát is, vagy keressünk olyan estélyit, amelynél valamilyen, bőrszínünkhöz illő kiegészítő szín is megjelenik a rátéteken, díszítéseken.

A gyémántként ragyogó ékszerek csodás kiegészítői a korallvörös ruháknak, a sárgákról és a rózsaarany színűekről azonban ugyanez már nem mondható el, ezeket most hagyjuk inkább ékszeres dobozkánkban. Ha mégis a színes ékszerek felé kacsintgatunk, válasszunk rubinvörössel kombinált darabokat, Patricia Clarkson szettje a tökéletes példa rá, milyen remekül működik a színkombináció.

Fekete csipke

A kis fekete ruha bálozós változata idén csipkével kiegészítve a legdögösebb, és mint láthattuk, az sem baj, ha helyenként áttetsző (vagy legalábbis annak hat, a trükkösen rétegezett anyagoknak köszönhetően). Sok minden elmondható egy ilyen darabról: démoni, szexi, sejtelmes, mindez azonban valójában attól függ, milyen szabásvonallal párosítják az anyagokat. Andie MacDowell káprázatosan festett hímzett-csipkés estélyi ruhájában a közönségesség legkisebb érzete nélkül, pedig akadt pár áttetsző részlet is rajta. A hosszú ujjak és a zárt nyakmegoldás ugyanis remekül ellensúlyozták a sokat sejtető anyaghasználatot.

Fekete, csipkékkel díszített ruha esetén ügyeljünk rá mi is, mekkora kivágásokkal, hasítékokkal kombinált darabot választunk, hisz ne feledjük, egy bál minden esetben elegáns, nívós esemény. A ruha díszítése már önmagában szexi, ezért ízléssel, alkatunknak megfelelően „tegyük ki, amink van”.

Ami az ékszereket illeti, jól mutatnak velük a feketével kombinált darabok, Taylor Swift függője például remek példa erre, a teljesen fekete, virágdíszes, romantikus darabokat azonban hagyjuk, a csipkével együtt már túl sok lenne a jóból. A sminkek közül egy szemhangsúlyos, füstös szemsmink remek választás, ha azonban a vörös rúzs mellett tesszük le voksunkat – ami szintén jó ötlet egy fekete ruhához –, szemünkre tegyünk visszafogottabb, például bézses pezsgőszíneket.

Tüllcsodák

A báli ruhák legromantikusabb változatai – amelyekben még mozogni, táncolni is lehet – mindenképp a tüllruhák. Készülhet a több rétegben libbenő anyagból csak a szoknyarész, vagy a teljes estélyi is, kombinálható rátétekkel (Leslie Bibb), szalagokkal (Constance Wu), de roppant különleges az is, ha palástként tekintünk rá, mint ahogyan Lucy Liun láthattuk.

Tüll estélyi ruhák esetén sem kötelező habos-habos, nagy szoknyás verziókat választani, az A-vonalú típusok is roppant sikkesek. A tüllruhák esetén a tervezők az anyag hajtogatásával is szoktak ügyesen trükközni, könnyen találhatunk olyat, ami optikailag nyújtja alkatunkat, karcsúsítja derekunkat. A hercegnős ruhákhoz hercegnős ékszer is dukál, jöhetnek a gyémántként ragyogó változatok, akár a nyakékek is, ha a ruhánk szabása, dekoltázsának kialakítása megengedi. Sminkben inkább lágy színekkel dolgozzunk, a báli hatást pedig bízzuk a fénylő finisre. A csillámspray-t ez esetben is hanyagoljuk.

A bársony az új szatén

Az utcai divat bársonyőrülete az alkalmi ruhákat is elérte, így az elsőre talán szokatlannak tűnő kelme megmutathatta, milyen csodásan is tud ragyogni alkalmi ruha formájában is. Fénye épp oly nemes, mint a szaténé, mégis, több mélységet ad a színeknek. Nem kell nehézkes drapériaanyagként gondolni rá, a test vonalát követő, lágy esésű változatok is népszerűek belőle, ilyet láthattunk Taraji P. Hensonon, miközben a fűzőszerűen merevített felsőrészek is csodásak belőle.

A bársonyruhákhoz remekül illenek a sötétebb árnyalatok, a kelme fénye, ragyogása ezeken adja ki leginkább előnyös tulajdonságait. Bár találtunk világos, pasztell színeket is belőle, egy mély lila, sötétzöld vagy fekete darabbal nem veszik fel a versenyt. Az ékszerek közül itt az ezüstösen csillogó, gyémántként ragyogó darabok a legjobb választások, de ne változzunk át karácsonyfává, egy statement ékszer tökéletesen elegendő, pláne, ha ruhánkon is találhatók fénylő rátétek. A sminkek szempontjából inkább fénylő, mint matt finisűt válasszunk, hogy szem- vagy szájhangsúlyos lesz-e, az pedig inkább függ a ruha színétől, fazonjától, mint az anyagválasztástól.