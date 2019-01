Miattuk fog furán öltözködni a gyereked – a k-pop-sztárok hatása a divatra

Eljött az ideje, hogy komolyabban is tisztába kerüljünk a k-pop nevű zenei műfajjal és annak hatásaival, legalábbis akkor, ha egy vagy több kis tinit nevelgetünk otthon. Az elemzések szerint ugyanis ennek a kilencvenes években gyökerező, a pop, a rap és az elektronikus zene keverékéből összeállt, összetéveszthetetlenül dél-koreai hangzásvilágú zenei műfajnak ugrott az elmúlt időszakban a legnagyobbat a népszerűsége. Sztárjai, pontosabban idoljai (tessék megjegyezni, szigorúan így nevezik őket) félistenként ragyogják be a fiatalok Insta-folyamát, és bármennyire is különcnek tűnik a megjelenésük, rajongóik aprólékos gonddal másolják őket.

Jól tetten érhető volt mindez a budapesti Koreai Kulturális Fesztiválon is, ahová több ezer fiatal látogatott el, hogy fizikailag is közelebb kerüljenek a műfajhoz és annak képviselőihez. Pedig k-pop-sztárok nem is léptek fel, egyszerűen a k-pop cover tánccsapatok és a kapcsolódó tematikus standok bírtak ilyen hatalmas vonzerővel. Nem csoda hát, ha a műfaj idoljai, mint a BTS, a Blackpink, a Mamamoo vagy az iKon énekesei első körös influenszerek, akik milliók stílusára, öltözködésére hatnak minden egyes megjelenésükkel, posztjukkal.

Olyannyira, hogy befolyásukat immár számokkal is bizonyították: a Lyst divatmárka-kereső és -vásárló oldal 80 millió felhasználója több mint 100 millió keresésére alapozva tette közzé, hogy a divat szempontjából a múlt év egyik legjelentősebb eseménye a BTS nevű k-pop-csapat legújabb, IDOL című kislemezdalának bemutatója volt. A premier akkorát szólt, hogy a YouTube-ra feltöltött klip a videómegosztó történetének eddigi legerősebb debütálását könyvelhette el: az első 24 órában több mint 45 millióan nézték meg. Márpedig ha egy együttes ennyire népszerű, egyértelmű, hogy a tagok öltözködése is épp ilyen erős hatással bír rajongóikra.

Az idolcsapatok tagjai bármit vesznek fel, az rögtön keresett lesz, rajongóik pillanatok alatt kinyomozzák, épp milyen szerelésben pózolnak, és aki teheti, adja is le a rendelését. Persze nincs tele a világ Gucciban rohangászó fiatalokkal, azonban az idolok sem kizárólag dizájnercuccokban mutatkoznak, a stílus, a szín, a fazon pedig amúgy is megtalálható fast fashion szinten is, vásárlásbefolyásoló hatásuk ezért nem mondható pénztárcafüggőnek.

A bandatagok egyre gyakrabban ülnek ott a legnevesebb divatbemutatókon, a divatházak pedig lelkesen küldik számukra kollekcióik darabjait, remélve, hogy egy poszt erejéig viszontláthatják azokat. Az amerikai Vogue például az EXO-s Sehunt nevezte meg mint a Louis Vuitton 2019-es Resort bemutatójának legjobban öltözött látogatóját, ami talán viccesen semmitmondó dicsőség, mégis szép jele annak, merre tekintget Anna Wintour trendeket meghatározó szeme.

A Moschino, a Chrome Hearts, a Gucci, a Chanel és a Cartier egyaránt a legnépszerűbb luxusmárkák közé tartozik ezen a téren, amelyektől előszeretettel válogatnak be szetteket a sokszor őrült szín- és mintakavalkádba burkolózó idolok számára. A közösségi médián felkapaszkodott, immár nemzetközi hírű idolokat pedig rajongóik nagyító alatt figyelik, majd megosztják nemcsak az öltözködési, de a szépségápolási szokásaikat is. A k-pop-sztárok hatását a beauty trendek is jól mutatják, a 10 lépéses bőrápolási rutinon nyugvó k-beauty-őrület vagy a hétköznapi férfisminkek népszerűségugrása is részben nekik köszönhető.

A divat terén a nemsemleges férfiruha-kollekciók előretörése is könnyedén kapcsolatba hozható a dél-koreai srácok hazai szemmel nézve talán finomkodó stílusával, de a tinilányok sem maradnak ki a jóból. Öltözködésükre egyaránt hatással vannak a k-pop-énekesek és -énekesnők is, utóbbiak közül legnépszerűbbnek a Red Velvet lányai, CL, Park Bom és a Mamamoo csapat számítanak. Ez utóbbi egyik tagja, Moonbyul például képes volt egy egyszerű, feliratos pólóból is must-have darabot csinálni a múlt évben: miután felvette az 1988-as amerikai elnökválasztási kampányra készült Jesse Jackson-pólók másolatát, fél Ázsia olyat akart viselni. Pedig tényleg semmi extráról nem volt szó, szimplán csak úgy ítéltetett, hogy jól néz ki a 2500 forintos szitanyomott pólón a felirat színe és betűtípusa, „származása” pedig kellő furcsaságot kölcsönöz az egésznek.

Hogy mi határozza meg a leginkább a k-pop-sztárok stílusát? A lánybandák tagjai amerikai versenytársaikkal szemben meg sem próbálnak idősebbnek kinézni, mint ahány évesek. A tinilányos szerelések persze gyakorta vesznek némi lolitás fordulatot, de szívesen pózolnak a legutolsó divat szerinti dizájnerholmikban is, luxusszinten képviselve azt, ami a 12–18 éves korosztálynak a legmenőbb laza trendiséget jelentheti.

A fiúcsapatok tagjai ezzel szemben maguk a két lábon járó retinaszaggató félistenek, akik könnyed lezserséggel viselik a full flitter zakókat, a különc feliratos pólókat és szemkápráztató mintákat is. Mindez persze a k-pop-stílus veleje, ahol nem túlzás a túlzás, amit minden idol a maga egyedi stílusára szabva, tökéletesen prezentál.

Igaz, néha náluk is hullik homokszem a gépezetbe. Múlt évben épp a legnépszerűbb fiúcsapat, a BTS került a támadások kereszttüzébe, miután egyik tagjukat náci jelképes sapkában fotózták, majd úgy gondolták, hogy a berlini holokauszt-emlékmű ideális helyszín néhány csapatkép elkattintásához.

Bár vélhető, hogy ezeket a szarvashibákat menedzsmentjük tagjai követték el, azért a fiúk is használhatnák néha az agyukat és a szemüket, hogy megnézzék, épp mit adnak rájuk, és hol fotózzák őket. De bármi is húzódik a háttérben, a rajongókat alapvetően nem tántorították el ezek az incidensek. Amikor például a BTS rappere, Suga egy Virgil Abloh tervezte kockás pólót vett fel, a Lyst oldalán a ruhanemű iránti keresések száma 120 százalékot ugrott, és majdnem ugyanez történt akkor is, amikor bandatársa, RM viselt egy pink Adidas pólót: akkor 97 százalékos volt az emelkedés.

Nem kizárt hát, hogy a k-pop-csapatok a közeljövőben épp olyan trenddiktáló hatalomra törnek, mint amilyennel anno a kilencvenes évek hiphopzenészei és rapperei bírtak. A nyugati divatmárkákkal együtt próbáljuk meg tehát mi is legalább nyomon követni a tucatnyi k-pop-sztárocskát – ha másért nem, hát azért, hogy értsük, gyerekünk kik iránt lelkesedik, amikor olyan betűkapcsolatokat sorolgat, mint a CL, az RM, a BTS, az EXO vagy az IKON.