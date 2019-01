A Golden Globe-gála sminktrükkje jól fog jönni a báli szezonban is

A 2019-es Golden Globe-gála sztárjai nem csak káprázatos estélyiruha-bemutatót tartottak a vörös szőnyegen, de azt is prezentálták, mi lesz az év vezető alkalmi sminktrendje.

A ruha színéhez passzoló szemsminkek mindent vittek, mindegy volt, hogy lágy barackszínű vagy vibráló kék a ruha, a szemeket azonos árnyalatúra színezték. Lupita Nyong’o kék Calvin Klein by Appointment estélyi ruhájához színazonos szempillaspirált és tusvonalat kapott, a Csillag születik betétdaláért díjat is nyert Lady Gaga pedig még ennél is tovább ment, ő még a haját is púderkék Valentino Couture ruhájához igazíttatta.

Julia Roberts nadrágos szettben jelent meg az eseményen, tüllborítású felsője pezsgőszíne szépen dominált sminkjében is, mint ahogyan Janelle Monae esetében a különleges, arannyal átszőtt Chanel estélyi fémes árnyalatai köszöntek vissza a feketével kontúrozott arany szemsminkben.

Az idei szezonban ha már tudjuk, milyen színű ruhában megyünk bálba, a legutolsó divat alapján sminkünket érdemes lesz annak színéhez igazítani, míg stílusával nyugodtan játszadozhatunk, hogy az tökéletesen passzoljon hozzánk.