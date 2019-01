Kihirdették, melyek voltak 2018 legjobb parfümjei

A sorrend ezúttal is az olvasók szavazatai alapján alakult ki, a 2017-es összegzéstől eltérően azonban azt most nem firtatták, melyek lehettek a legnagyobb mellényúlások. A női parfümök esetén fiatalos, virágos kompozíció és a modern nőiességet megtestesítő illat is bekerült a top3-ba, a férfiaknak szánt legjobbak között pedig bőrös rétegillatot is találhatunk, míg a pálmát egy mindkét nem számára komponált parfüm vitte el.

Nézd meg a toplistákat a Krémmánia Magazinon »