A zsebek története a női egyenjogúsáról is szól

Évszázadok erszényei

Már Ötzi, a rézkori jégember is viselt derékra erősített erszényt, amiben a legfontosabb eszközöket magával vihette: esetében csontárat, tűzkőpengéket, azok élesítésére való köveket és gyújtótaplót találtak a régészek. A hasonló zsebelődök hosszú évszázadokig jellemezték a férfiak és nők öltözékét, csupán az változott, mennyire volt frekventált az elhelyezése, mígnem beköszöntött a 17. század.

Európában a derékra erősített erszényeket, táskákat sokáig a ruhán kívül viselték, majd a 13-14. század környékén a zsebtolvajok bánatára szép lassan bekerültek a felsőruházat alá. Tartalmukhoz, hogy hozzáférjenek, a ruhák elején alakítottak ki kisebb hasítékokat, ezeket nevezhetjük az első zsebeknek.

A 17. századig zsebkérdésben nem volt eltérés a női és férfi öltözékeket tekintve, ekkor azonban olyan dolog történt, amiről úgy tartják, évszázadokon át szépen jellemezte a nők jogainak korlátozását és egyáltalán, társadalmi helyzetük megítélését.

Míg a férfiak ruháiba bevarrták a zsebeket, a nők esetén maradtak a különálló erszények.

Zsebek, kontra táskák

A 17. századtól a férfiak öltözékének hivatalosan is szerves részét képezték a kisebb-nagyobb zsebecskék, amik száma, funkciója korszakonként változott, de egyben azonosak voltak. Teljesen elfogadható volt, hogy egy férfinak a fontos ügyek intézéséhez szüksége van a funkcionálisan is használható, megfelelő méretű zsebekre, akár tucatnyira is, hogy kéznél tarthasson mindent, ami csak kellhet: pénzt, órát, zsebkendőt, tollat, kulcsokat. Fegyvert, halálos mérget vagy szerelmes levelet.

Nem úgy a hölgyeknek. Esetükben a zsebek létét jobban befolyásolta a divatosság és az illem, mint a funkcionalitás.

A 18. század második feléig a terebélyes abroncsos szoknyák lehetőséget nyújtottak rá, hogy a derékra erősíthető, többnyire a ruha alatt viselt méretes zsebekben magukkal vihessék holmijaikat és a kíváncsi szemek elől biztonságban tudhassák privát dolgaikat. Volt, aki ékszert, pénzt vitt magával, más a kézimunkához, szépítkezéshez szükséges eszközöket és zsebkendőt, hogy mindig kéznél legyenek. Persze a kompromittáló apróságoknak is a zsebek adtak biztos fedezéket.

Az empír szabású ruhák aztán az évszázad végén lesöpörték a színről abroncsokkal merevített társaikat, amelyeken a dudorodó alsó zsebek már felettébb csúnyán mutattak volna. Pár évtized múltán pedig hiába váltak divatossá ismét a merevített alsószoknyák, a szoknyák alá erősített erszényeket felváltották a díszes retikülök, a hölgyek pedig jó időre elvesztették a lehetőségét, hogy megfelelő módon, de mások elől elrejtve vigyék magukkal amit szerettek volna.

Máskülönben pedig: egy rendes hölgynek nem lehetett takargatnivalója. Ügyelnie kellett rá, hogy mindig erkölcsösen, tisztességesen viselkedjen, a fontos ügyek intézése pedig úgysem az ő fejét fájdította. Elég volt, hogy jártas legyen a művészetekben, megjelenése elvárható módon kifogástalan és tiszta legyen. A vagyonon úgyis a férjek vagy az apák őrködtek, társadalmi helyzetüket pedig szintén ők határozták meg. Ilyen körülmények között minek is kellett volna a nők ruháira zseb? Hogy lehetőséget adjon az illetlen titkolózásra? Ekkora szabadságot a Francia Forradalom sem hozott.

A divat és erkölcs oltárán így a jól nevelt hölgyek illően feláldozták zsebeiket, amelyekbe amúgy sem volt ildomos folyton-folyvást nyúlkálniuk, tekintve, hogy a ruhák hasítékai az intim tájék környékén helyezkedtek el, arcpirítóan felhívva rá környezetük figyelmét. Megmaradtak hát számukra a picike táskák, amik méretüknél fogja jóval kevesebb holmi cipelését tették lehetővé tulajdonosaiknak, ez pedig tovább növelte kiszolgáltatottságukat. Gondoljunk csak bele, mit tennénk, ha malaclopónk helyett mostantól egy alkalmi táskába kellene beleszuszakolnunk minden szükséges dolgunkat a rúzstól a lakáskulcsig?

A retikülök mellett a 19. században csak egy, társadalmilag elfogadott megoldás kínálkozott a hölgyeknek holmijaik cipeléséhez, az övlánc, de talán mondani sem kell, túl sok diszkréciót nem jelentett, hogy derekukra erősített, csörgő-zörgő láncokon fityeghetett mindenük, a notesztől az ollóig. Az ominózus évszázad során kialakított első kézitáskák is, bár a lehetőséget végre megadták, hogy a nők is magukkal vihessék szükséges dolgaikat, távolról sem nyújtott olyan könnyed mozgást és szabadságot, mint a férfiak ruhájára varrt, konkrét eszközök számára kialakított zsebek.

Zsebforradalom és hatásai

Az 1800-as évek végére a hölgyek is kezdték megelégelni a dolgot, az 1881-ben, Londonban alapított Rational Dress Society például nem csak azt tűzte zászlajára, hogy felszabadítja a nőket a kényelmetlen és egészségtelen ruhák rabságából, de a zsebekre is igényt formáltak. Elvetették a fűzőt, a krinolint, a túl nehéz, túl sok réteggel bíró ruhákat és olyanokat terveztettek maguknak, amelyek amellett, hogy szépek, könnyű bennük mozogni, lélegezni, sőt, akár kerékpározni is. Ezekre a ruhákra pedig szilárd meggyőződésük volt, hogy szükségesek a zsebek is, amikből akkoriban 15 is járt egy férfinak, míg a női ruhákon inkább csak használhatatlan méretű és elhelyezésű díszzsebek voltak.

A Századforduló első feministái, szüfrazsettjei, kékharisnyái és más, radikális gondolatokkal játszadozó asszonyai nem átallottak olyan, buggyos nadrágokkal kombinált öltözékekbe bújni, amelyeknél akár zsebre is tehették kezüket. Egy korabeli brit hetilap, a The Graphic például így írt erről: “Az Új Nők [New Woman, korabeli feminista ideálkép] zsebei, amelyek csodálatosan hasznosak, [viselőjük] újkeletű idol szerepét növelik, hogy pironkodás, félénkség és zavarba esés helyett kiálljanak magukért, hisz’ ki tudna bármelyik is lenni a felsoroltak közül, miközben zsebre tett kézzel ácsorog?”

A nők egyenjogúságáért vívott harcok tehát a zsebek visszatérését is eredményezték a 20. században. A dzsesszkorszak ruháin, majd a kosztümökön, kabátokon, a coulotte nadrágokon is megjelentek a zsebek, amelyeket a nők örömmel birtokba is vettek. Bár zsebre tett kézzel állni még nekünk is azt tanították, nem illik, azért azt már évtizedekkel korábban tudták a nők, határozottságot, magabiztosságot sugall a póz.

A zsebek helyzete mégsem rendeződött teljesen, még a tervezőzseni, Christian Dior sem volt túl forradalmi gondolkodású e téren. 1954-ben állítólag azt mondta: “A férfiaknak azért van zsebük, hogy dolgokat tartsanak benne, a nőknek dekorációs célból.” És ha belegondolunk, ez a mai napig így van. Nincs férfinadrág, amin legalább két zseb ne lenne, míg a női változatokra ha kerül, akkor is bizonyítottan kisebb méretű, a szoknyákról, ruhákról már nem is szólva, de még a legtöbb blézeren is inkább csak levarrt díszcsíkok mutatják nem létező helyeiket.

Hiszen hogy nézne az ki, hogy kidudorodna a szépen szabott kabátka zsebe? Cipeljük csak a táskákat, őrizgessük, csatoljuk derékra, hordjuk keresztbe vethető pánton vagy markoljuk a fülét. Nem csoda, hogy manapság az számít igazán vagyonosnak és befolyásosnak, aki megteheti, hogy nem cipeli magával a táskáját egy-egy eseményre, hanem azt személyi asszisztense viszi utána. Persze zsebre is tehetné a cuccait. Ha lenne hova.