Meghan Markle 10 legjobb divatpillanata

Mozgalmas év áll Meghan Markle mögött. Eljegyzett színésznőként kezdte és várandós hercegnőként zárja 2018-at, miközben végigintegette Angliát és Ausztráliát is Harry herceg oldalán. Nyilvános szereplésein bár volt, hogy szembement a királynő elvárásaival, folyamatosan bebizonyította, kisujjában van a divatos öltözködés minden trükkje és nem is fél használni azokat.

Az, hogy a királyi család tagja lett, persze sok lemondással is jár, még öltözködését is szigorú szabályok kísérik, amelyek alól ugyan megpróbál néha-néha kibújni, a végtelenségig nem feszegetheti a határokat. Olyan óriássállal a nyakában például nem valószínű, hogy mostanában látni fogjuk, mint amit januárban viselt. Bár a szett a maga letisztultságával roppant csinos, inkább egy hollywoodi színésznőé, mint egy angol hercegnéé.

Hasonló a helyzet a kockás oversize kabáttal és a keresztpántos kis táskával is, amik minden divatosságuk ellenére nem maradhattak a hercegnői gardróbban.

Remek példa a lenti a tökéletes nappali szettre mindenkinek, aki irodában dolgozik. A fodros aljú ceruzaszoknyához tökéletesen passzol az egyszerű pulóver, a kabát gallérja pedig folytatja a szoknya hullámzását. A barna bársony tűsarkú és barna kézitáska pedig a legjobb kiegészítők, amik plusz színt és textúrát vittek a szettbe.

Ha valaki magáénak tudhatja az Év esküvőjét, naná, hogy a menyasszonyi ruhája is emlékezetes. Meghan Markle egy hófehér, letisztult szabású Givenchy ruhában vált hercegnővé, amelyhez a királynőtől kapott kiegészítőként egy tiarát, a fátylát pedig nem akármilyen virágok díszítették: a Brit Nemzetközösség összes tagállamából található volt rajta egy-egy őshonos virág, valamint a Kensington-palota kertjében nyíló illatos tündérfa virága és a menyasszony származására utaló kaliforniai kakukkmák is szerepelt rajta.

A csónaknyakú, sötétkék Dior ruhát és hozzá illő kalapot a nyáron viselte a hercegné. A ruha szabása, stílusa nagyon hasonlít menyasszonyi ruhájához, színe pedig vélhetően a kedvence, Meghan Markle-t ugyanis gyakran láthatjuk kék ruhákban.

Kétség kívül az egyik legemlékezetesebb öltözéke ez a kék Carolina Herrera ruha volt, amelyet a nyáron a Sentebale Lovaspóló Kupán viselt. A ruha ugyanis farmerból készült, amely távolról sem számít megszokott anyagválasztásnak a királyi családban, pláne, ha hivatalos, nyilvános megjelenésről van szó. A ruha hibátlan fazonja azonban tökéletesen ellensúlyozta a denim lezserségét, az eredmény pedig egy tökéletes szett lett, amit nagyon sajnálunk, hogy egyetlen fast fashion márka sem gyártott le elérhető áron.

A márka weboldala nagyjából három percen belül omlott össze, miután Meghan Markle megjelent Melbourne-ben ebben a tengerészkék Dion Lee ruhában. A heves érdeklődést mondjuk meg tudjuk érteni, az átlapolós ruha szabása, az anyag hullámzása kifogástalan.

Hivatalos ausztrál körútjuk során viselte ezt a meseszép, madarakkal díszített Oscar de la Renta estélyit. A tüll csoda igazi, hercegnéhez méltó ruhaválasztás, mégis roppan modern és friss.

Novemberben, a Királyi Varieté jótékonysági díszelőadásán viselte ezt a fekete-fehér, flitteres felsőrészt és uszályos, fekete szoknyát, amelyet a Safiyaa divatháztól választott. A ruha szépen kiemelte a hercegné gömbölyödő pocakját.

A londoni The Fashion Awards gálán meglepetésvendégként vett részt Meghan hercegné, hogy díjat adjon át Clare Waight Kellernek, a Givenchy művészeti igazgatójának, aki menyasszonyi ruháját is tervezte. Az alkalomra egy aszimmetrikus szabású, fekete ruhát viselt, természetesen a Givenchy divatháztól, amiben valljuk be, inkább látszott A-listás hollywoodi sztárnak, mint hercegnének, de szerintünk ez egyáltalán nem volt baj.