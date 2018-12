Katalin hercegné 10 legjobb divatpillanata

1.

Egész kollekciónyi kabátot láthattunk Katalin hercegnén, közöttük több kétsoros gombolásút is. A talpig kék szett karcsúsított kabátja igazi örök darab fazon – ki tudja, lehet, hogy még látni fogjuk rajta.

2.

A piros, tyúklábmintás kabátruha az egyik nagy kedvencünk. Tökéletes kismamafazon, kellően egyedi, amit a klasszikus szabásvonal mégis elegánssá tesz. Katalin hercegné svédországi látogatása során viselte ezt az extra darabot.

3.

Az idei BAFTA-díjátadó dress code-ja a #meetoo mozgalomhoz kapcsolódóan a fekete estélyi volt, hogy Katalin hercegné miért választott mégis egy sötétzöld darabot, arra jó oka volt. A Jenny Packham estélyi mindenesetre csodásan állt az akkor még várandós hercegnén.

4.

Alig egy hónappal harmadik gyermeke születése után tartotta Harry herceg és Meghan Markle az esküvőjét, Katalin hercegné mégis csak úgy ragyogott a családi eseményen.

5.

A londoni V&A Photography Centre októberi megnyitóján viselte Katalin hercegné az Erdem Moralioglu által tervezett, aszimmetrikus kivágású ruhát, és nagyon jól tette. Tőle abszolút szokatlan volt ez a fazon, és lám, a vállrész megoldása remekül állt neki – és maga a ruha is.

6.

2012-ben is felkerülhetett volna már a listánkra ez a káprázatos ruha, Katalin hercegné ugyanis jó szokásához híven a Tusk Alapítvány díjátadó gáláján ismét olyan ruhát viselt, amit láthattunk már rajta. A pávakék Jenny Packham estélyi most, 6 év és 3 gyerek után is épp olyan jól állt rajta, mint első alkalommal.

7.

Az Eugénia hercegnő esküvőjén viselt málnaszín ruhája ugyan okozott pár kínos pillanatot, a divatkritikusok és a rajongók egyöntetű véleménye alapján Katalin hercegné egyik legszebb idei öltözéke volt.

8.

Egy autóipari rendezvényen viselte a hercegné ezt a királykék kabátruhát, amely nagy kedvencünk lett. Remek a hossza, tökéletes a szabása, és nagyon előnyös a fazonja is – kell ennél több?

9.

Pöttyös ruha nélkül nem is lenne teljes a válogatás, hisz Katalin hercegné rajong értük, mostanság pedig határozottan rákattant ezekre a csinos darabokra. A minap egy sötétzöld alapon fehér pöttyös LK Bennett ruhát viselt az Evelina-gyermekkórházban tett látogatása során.

10.

Katalin hercegné stílusára inkább a klasszikus elegancia jellemző, ez a piros kockás midiszoknya és fekete kardigán kombó azonban határozottan trendi szettnek számít, hát még, ha hozzávesszük az enyhén rogyasztott szárú, tűsarkú csizmáját.