Az év legcikibb vörös szőnyeges ruhái

Lefejezett papagájra hasonlító fejdíszben és tollseprűnek öltözve is érezték úgy páran, nagyon odatették magukat a ruhaválasztásnál, de rajtuk is túltesznek azonban azok a hírességek, akik talpig tapétamintában vonultak be 2018 legjelentősebb vörös szőnyeges eseményeire.

Caitriona Balfe ír színésznő Golden Globe díjátadón viselt ruhája tragikusan előnytelen szabásvonalú volt, teljesen hazavágta testarányait, amit a tollas rátétek és a borzasztó kivágás csak tovább rontott.

Pink a Grammy-gálán viselte ezt a tollszörnyet, amitől úgy tűnt, minta egy színes porseprűt vett volna fel. Hiába nagy divat a tollas alkalmi ruha, ami sok, az sok.

Anya Taylor Joy a 2018-as BAFTA vörös szőnyegén vonult végig ebben az aligruhában, ami a #meetoo mozgalomhoz kapcsolódóan a fekete öltözéket írta elő dress code-jában. A színésznő mindezt rettentő ízléstelenül oldotta meg, bugyivillantós szettje nem csak a mozgalomhoz nem volt illő, de még csak viselni sem tudta szépen.

Andra Day volt az év egyik áldozata, akit egy tapétaruha felfalt. A pasztell pink és kék színekben tündöklő öltözék szabása önmagában is előnytelen volt, a nagymamaminta pedig csak tovább súlyosbította a helyzetet.

Nem ő volt egyedül nappaliszobának öltözve az Oscar-díj átadóján, Whoopi Goldberg szintén tapétamintával borította testét, az összhatást pedig tovább súlyosbította a napszemüveg, a frizura, a nyaklánc és kivillanó tetkó is.

Salma Hayek az Oscar-díj átadóján viselte ezt a lila, flitteres, köves láncokkal díszített Gucci ruhát, amitől mindenkinek leesett az álla, ami csak látta. Ez az öltözék valóban sok és még annál is több.

Lana Del Rey is a MET-gálán viselte a képen látható szerelést, aminek épp ezért nem a tőrökkel átdöfött szív applikációját emelnénk ki, hanem vélhetően angyalszárnyasnak készült fejdíszét, amely az eredményt látva inkább egy lefejezett papagájra hasonlított.

Marie Parie énekesnő nem aprózta el a dolgot, mikor a Cannes-i Filmfesztiválon benevezett a legrosszabbul öltözött hírességek nem hivatalos versenyébe. Szettje részleteiben is meghökkentő, nehéz eldönteni, mi illik kevésbé az eseményhez: a cicás harisnya, a szívecskés napszemüveg vagy a királykék paróka, miközben ruhaválasztása önmagában is tragikomédia.

Dascha Polanc, az Orange Is The New Black sztárja az MTV VMA rendezvényére öltözött be olcsó prostinak. Kritikán alul sminkje mellett pucérruhája is szörnyen előnytelen és csúnya volt, amelyben öles léptekkel haladt át a közönségesség határán.

Tina Lifford öltözékén három idei, őszi trend is megjelent, az állatminták, a partchwork és a kockák, amelyek közül egy is bőven elég lett volna. A rettenetes szabás és a tűsarkú combcsizma ráadásul totább tetézte a bajt, nem véletlen hát, hogy a színésznő öltözéke egyszerre lett az Emmy-gála legribisebb és legértelmezhetetlenebb szettje.