Addig sminkeljük magunkat, míg semmi sem látszik belőle

Hiába váltják egymást a szezonok és sminktrendek, a nomakeup sminkek már bő egy évtizede népszerűek, és semmi jele, hogy enyhülne a lelkesedés irántuk. Ezek a sminkek ahelyett, hogy látványos pluszréteggel ajándékoznák meg bőrünket, a természetes hatást erősítik – kritikusaik szerint viszont csak a hangsúlyok eltolódásáról és a gyenge minőségű termékek okos elpasszolásáról van szó.

A trend berobbanását Michelle Phan sminkes nevéhez kötik, aki 2007-ben posztolt YouTube-videót arról, miként lehet természetes hatású sminket készíteni. Sikere óriási volt, ötlete divattá lett, ő maga pedig mára a Lancôme szóvivőjévé vált, és egy sikeres bőrápolási márkát is magáénak tudhat.

Természetes fokozatok

A természetes sminkek egészen eltérőek is lehetnek, a csúcsot a jól összerakott alapsminkek jelölik ki alapozóval, kontúrozással és szemfestékkel megspékelve, a leginkább Insta-posztért kiáltó darabok azonban a nomakeup változatok, vagyis azok, amik alig láthatóak, mégis tökéletes, hibátlan arcbőrt eredményeznek. A trend aktuális vezéralakja Meghan Markle, akinek esküvői sminkje tökéletesen megtestesíti a lényeget: látható szeplők, enyhe ajakszínező, visszafogott szemsmink, finoman árnyalt orcák.

Vannak, akik szerint a trend lényege, hogy minimalizáljuk a használt kozmetikumokat, míg mások egy regiment sminkcuccot pakolnak magukra úgy, hogy a végén mégis természetes marad a látvány. Bármelyik is áll közel a szívünkhöz, ne feledjük: épp annak a folyamatnak nő meg irgalmatlanul a jelentősége, amit a trend a nevében tagad: a sminkelésé. Csak más eszközöket használ.

Tömött polcok sorakoznak a drogériákban és szépségboltokban azért, hogy természetesre sminkeljük magunkat, tutorialok tömege szól róla, miként és mivel érjük el a tökéletesen természetes hatást, ami így semmi több, mint illúzió, és mint olyannal, érdemes vigyázni vele. Ne dőljünk be neki!

Évekig Alicia Keys énekesnő nevét emlegették, ha a nomakeup sminkek szóba kerültek, aki 2016-os albumának borítójáról is „szinte pucér” arccal nézett ránk. Akkoriban minden divatmagazin azzal foglalkozott, micsoda bátorság, hogy smink nélkül is a vörös szőnyegre mer lépni, miközben sminkmestere 8-9 bőrápolót és sminkterméket sorolt fel a lapoknak, amelyeknek az énekesnő a természetes külsejét köszönhette.

A trend kritikusai szerint a témában menő szépségmárkák, mint a Glossier vagy a Milk, gyenge minőségű, túlárazott vackokat árulnak, amelyek nem adnak megfelelő fedést vagy színt, miközben épp ezek elvárhatók lehetnének egy dekorkozmetikum esetén. Mégis, az erőlködésmentes, ám tökéletes külső és a párizsi sikk eszméje oly csodálatosan körüllengi a sminktrendet, hogy milliók hajlandóak komoly összegeket kicsengetni, ha a megfelelő, természetes ragyogást ígérik nekik.

0. lépés

Egy dolog miatt mégis hasznos, hogy a sminktrend ilyen felkapottá vált, és ez a tudatos bőrápolás iránti érdeklődés megugrása. Ezek az aligsminkek ugyanis csak akkor működnek, ha arcbőrünk rendben van, kevés a piros folt, pattanás, mitesszer és egyéb szépséghiba, amit takargatnunk kellene – bár mindjárt meglátjuk, csak idő kérdése, és ez is meg fog változni.

Természetesen az arcápolást is túlzásba lehet vinni, a hibátlan arcbőr érdekében bevethetünk tucatnyi masszázst, savas kezeléseket, dermarollert, maszkokat, hámlasztókat, bőrradírokat, szérumokat, tonikokat, esszenciákat, szépítő vizeket, szépségvitaminokat és még tucatnyi más szert és kezelést. Változtathatunk életmódunkon, étkezési és vízivási szokásainkon, és ezek egyike sem tartozik a sminkelés témakörébe, mégis bőrünk szépítése a cél. Csak a pénztárcánk szab határt annak, hogyan fokozzuk tökéletességünk látványát, a szépségipar egésze szempontjából pedig édes mindegy, hogy az arcápolókból vagy a sminktermékekből lesz nagyobb a bevétel, maximum történik némi piaci átrendeződés.

A felelősség tehát a miénk, hogy a temérdek lehetőség közül ésszel válasszuk a valóban szükséges készítményeket, és közülük is olyanokat, amelyekre nemcsak a reklámok, de bőrünk szerint is szükségünk van.

Boy beat

A változás a nomakeup sminktrendet is körüllengi, hasonló reformokat láthatunk végbemenni, mint amik a divat berkein belül is történnek. A transzneműség elfogadása, a nemsemleges irányzatok itt is felbukkantak, a sminkelés terén legújabban a „boy beat” elnevezés alatt, aminek lényegét Beyoncé sminkmestere, Sir John így próbálja megvilágítani: „Nem kívánja eltünteti arcunk tökéletlenségeit, mint ahogyan újakat sem akar gyártani. Mindössze laza könnyedséggel akarja szépségünket a középpontba helyezni.” Ködös, igaz?

Nos, a boy beat a férfisminkek mezejéről szivárgott át, a trend azonban nem a drag queenek látványos sminkjein alapul, sokkal inkább a férfiak hétköznapi megjelenésén. Merthogy ezt is megértük, 2019-re a sminkelés terén egymás ihletforrásává válnak nők és férfiak.

A boy beat művészei szerint nem gond, ha kicsit kusza a szemöldökünk, karikás a szemünk, van néhány pattink vagy piros foltunk – a pasiknak is van, még sincs tragédia. Inkább szemléljük úgy őket, mint egyediségünk jeleit, legyünk büszkék magunkra – és újfent csak sminkeljünk, árnyaljunk és formázzunk, hogy rendezetlenségünk mégiscsak valamiféle rendezett határok között mozogjon.

Ebből is látszik: a természetes sminkek a legkevésbé sem egyszerűbbek, mint más megoldás, miközben még az erőlködésmentesség kényszerét is ránk dobják. Az pedig a legcikibb dolog, amit elkövethetünk: tilos bevallani, mennyit állunk a tükör előtt, és milyen műgonddal próbáljuk kisminkelni magunkat. Szenvedni szabad, de szigorúan a fürdőszoba falai között, a szelfiken pedig már tessék a leglazább pózt felvenni, hogy elhiggyék, valóban így keltünk ki az ágyból.