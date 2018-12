Rocker Mikulások és virágos zsiráf is díszítik a legszebb karácsonyi kirakatokat

A pár hétig látható művek szinte időszakos kiállításnak is felfoghatók, olyan gyönyörűek és aprólékosan kidolgozottak. Az, hogy pár táska vagy kabát is a dekorációba kerül, szinte fel sem tűnik. A luxus a kirakatok túloldalán persze minden négyzetcentiméteren tetten érhető, ami nem csoda, ha azt vesszük, hogy elkészítésük súlyos összegekbe kerül.

Selfridges – London

Rocker Télapókkal rakta tele karácsonyi kirakatát a londoni áruház, akik 0-24-ben csinálják a partihangulatot az utca emberének.

Liberty – London

A neves luxusáruház óriási gyerekszínezővé alakította át kirakatait, amelyekben fehér állatfigurák, fák és bokrok közé rejtették az értékes kínálatot.

Harrods – London

A nagy múltú luxusáruház London nevezetességeit felvonultató, Dior kirakatai között volt, amelyikben óriáskerék forgott, rajta a kultikus J’adore Dior illattal.

Galeries Lafayette – Párizs

Az áruház kirakatfelelősei gyerekrajzok alapján álmodták meg nemcsak az ablakok ünnepi berendezését, de a belső dekorációt és a gigászi karácsonyfa díszeit is.

Printemps – Párizs

Pink rózsafejeken ülő parfümrét, mesés víz alatti világ és a legnépszerűbb gyerekjátékok gigászi válogatása is látható a párizsi áruház kirakataiban.

Bergdorf Goodman – New York

Egyenként is ámulatba ejtő a kirakatok részletgazdag dekorációja, összességében pedig egyáltalán nem csodáljuk, ha a karácsonyi időszakban még egy olyan metropoliszban is must have látnivalónak számít, mint New York.

Le Bon Marché – Párizs

A kirakatok témája frappáns módon a fenyőfa lett, így kisebb erdőkké változott az üvegeken túli világ, amiben fenyőlények táncolnak, öltöznek be a Diótörő jelenetéhez vagy épp istenként bálványozzák a karácsonyfát.