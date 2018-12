Ezért viselünk karácsonykor csúnyapulcsit

Ha máskor nem, karácsonykor bátran giccsbe csomagolhatjuk lelkünket, végtelenítve hallgathatjuk a Last Christmas-t és akár villogó csodafalut telepíthetünk a kertünkbe, senki nem fogja rossz néven venni. Ennyi fény, dekor és csillogás mellett pedig kár csodálkozni, ha az öltözékünket is finoman túlgondolnánk és egy karácsonyi csúnyapulcsiban látnánk meg a tökéletes szvettert, ami felér az ünnep hangulatához.

De mégis, kinek köszönhetjük, hogy ekkora divat lett a túldíszített kötött pulóver?

A lehetőleg domborkötött télapóval, hóemberrel, cukorkapálcikával, minimum egy fenyőfával, pompomokkal és akár világító ledekkel is ellátott rémségeket azok szabadították az emberiségre, akiket a legjobban szeretünk. Anyáink.

Mindez a nyolcvanas évek válltöméses időszakában történt, amikor alapból menőnek számított minden, ami túlzó volt: széles vállak, élénk színek, puffos ujjak, lamé és csillámok, a bársony hajgumi, a tupírozott haj, a szem- és egyszerre szájhangsúlyos sminkek – egyszóval nagy divatja volt a látványos részleteknek. A dicső évtized pedig nem volt olyan rég, sokan emlékezhetünk rá, hogy a szorgos anyák és nagymamák miként kötötték meg a családtagok pulóvereit, amikből jó pár végezte a jóindulatú agyondíszítés áldozataként.

Az Amerikából útjára indult csúnyapulcsi-őrületet is az ottani háziasszonyok gerjesztették, az évtized legnépszerűbb tévéműsorai, mint a The Cosby Show vagy Chevy Chase Családi vakációja pedig kellő médiatámogatást adtak neki, hogy a tökéletes családi miliő elengedhetetlen kellékeivé váljanak a mintás pulcsik. Bill Cosby igazi úttörője volt a témának, sorozatbéli karakterét előszeretettel öltöztették éven át hajmeresztő mintázatú kötött pulóverekbe, amik igazi kultusztárgyakká is váltak – bár népszerűségükön vélhetően rontott, hogy nemi erőszakért letöltendő börtönbüntetést kapott a színész.

A kilencvenes években aztán leáldozott a karácsonyi csúnyapulcsik népszerűsége, de épp csak azért, hogy az új évezredben előtörjön a nosztalgikus hangulat. 2001-től ismét porondra kerültek és nem csak az Atlanti-óceán túloldalán, de Európában is terjedni kezdtek, gondoljunk csak mindenki szinglijére, Bridget Jones-ra és az ő Mark Darcy-jára.

Bár ez nem megcáfolhatatlan tény, de Vancouver városának vezetősége úgy tartja, náluk rendezték az első karácsonyi csúnyapulcsi bulit 2002-ben, amit azóta is minden évben megszerveznek az arrafelé komolyan vett Csúnya Pulcsik Napján, december 20-án. Persze nem csak náluk indul be ekkortájt a bulivonat, a világ számos pontján rendeznek azóta is csúnyapulcsis házibulikat és partikat, ahol a dress code előírja, a közös röhögés zálogaként mindenki a legrondább karácsonyi kötött pulóverben jelenjen meg.

A karácsonyi csúnyapulcsik ugyan mára elveszítették komolyságukat és csupán a poénfaktorra és hipszterségre építve viselik őket, no meg persze egy kevés nosztalgikus hangulatból, azért arra jók, hogy egy kis plusz lendületet adjanak a karácsonyi biznisznek. A pulóverek anyagi hasznát eleinte csak a turkálók élvezhették, ahol a fiatalok kitartóan kutatták a leggázosabb relikviákat, manapság azonban már a fast fashion márkák is rákattantak az életérzésre és az ünnep közeledtével ontják magukból a direkt túldekorált pulcsikat.