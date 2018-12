Ettől leszel szép 2019-ben

Felhasználóinak képmentegetős szokásait kielemezve a Pinterest jóslatokba bocsátkozott arról, mit és hogyan fogunk magunkra kenni szépülési vágyból majd az új évben és meg kell hagyni, tartogat számunkra jó pár látványos szépségtrendet 2019.

Szürke frizurák

Elsőként is hajunkat divatos lesz hamuszürkére festeni, vagy ha javában őszülünk, még véletlenül se rejtegessük hófehér hajszálainkat, inkább színezzük hozzájuk frizuránkat. Az ezüstösen szürke hajszín visz mindent, legalábbis ha arra alapozzuk feltevéseinket, hogy a Pinteresten 879%-kal ugrott meg az ilyen frizurák keresettsége.

Porlakk a körömre

A géllakkok komoly versenytársat kapnak 2019-ben, a dipping powder technikával készülő manikűrök iránt ugyanis hatalmas a lelkesedés. Lényegük, hogy az átlátszó alapszínre festett körmöket még a teljes száradás előtt egy nagyon finom szemcséjű porba mártjuk, ami az adott színt adja majd, és végül egy fedőréteggel zárjuk a sort. Tartóssága állítólag a műkörmökével vetekszik, miközben elkészítése pofonegyszerű.

Bébi frufru

A neten baby fringe néven érdemes rákeresni az elkövetkező időszak frufrudivatjára, ami nem más, mint az Amélie csodálatos életében is már prezentált, a szemöldököt látszani hagyó frufru. Bár szilárd meggyőződésünk, hogy ennél kezelhetetlenebb frizura nem létezik, azért trendszetterek előre, éljen a hajvágás!

Szempillalifting

Míg 2018-ban úgy tűnt, műszempillák fogják kikezdeni a szempillaspirálok népszerűségét, most újabb versenytárs akadt, a szempillalifting eljárás képében. Lényege, hogy a pillákat egy szilikonpad segítségével ívelik és formázzák, aminek köszönhetően nemcsak hosszabbnak fognak tűnni, de csodás rendezettséget is kapnak az esetenként kusza pillák. Az eljárás után festhetők, sminkelhetők, a kezelés hatása pedig állítólag 4-6 hétig is kitart.

Extra ajakszínezés

Picit kétkedve fogadjuk a hírt, hogy a visszafogott nude színek helyett az extrém rúzsok lesznek 2019 kedvencei, azt azért el kell ismerni, hogy nem csak hétköznapokból áll az élet. Még ha a munkahelyünkre nem is szambáznánk be lila rúzzsal a szánkon, azért lesz elég buli és ünnep jövőre is ahhoz, hogy a különc divatszíneket viselhessük.

Csodamogyoró

Még a kozmetikumok összetevőinek körében is van, ami népszerűbb lesz, mint a többi, ez pedig a Pinterest szerint a nagylevelű csodamogyoró kivonata. A szövetösszehúzó hatású természetes összetevővel azonban nem árt vigyázni, ugyanis bár antioxidáns és gyulladáscsökkentő hatása is van, a csodamogyoró-kivonat 70-80%-ban etanolt tartalmaz, ami szárító, irritáló hatással lehet a bőrre. Ezért például seborrheás bőrre nem is javasolt olyan készítményt használni, ami a csodamogyoró erejével kíván hatni.

Fénylő finisek

A fényes, ragyogó finisű sminkek jövőre is divatban maradnak, a csillámos változatok mellett pedig a nedvesen fénylő hatásúak is népszerűek lesznek. Készíthetünk szem-, illetve szájhangsúlyos sminket is, de orcáink árnyalásakor is nyugodtan előkerülhetnek a fénylő változatok.

Mandulakörmök

A színezés mikéntje mellett a körmök formájára is van egy jó trendtippje a Pinterestnek, ami szerint a mandulaformájú, középhosszú, ovális körmök lesznek a legnépszerűbb változatok 2019-ben.

Hámlasztunk

Nem csak az arc, de a testápolás terén is jönnek fel a folyékony hámlasztók, és ezt abszolút meg tudjuk érteni. Bőrünk szempontjából ugyanis sokkal kíméletesebb módon tüntetik el a felesleges, elhalt hámsejteket, mint a durva szemcsés bőrradírok. Míg ez utóbbiak a testkezelések esetén azért jó alternatívának számítanak (főként a megfelelő szemcseméretűek), addig arcbőrünk épsége érdekében valóban érdemes lesz átnyergelnünk a folyékony hámlasztók használatára.

Lila tincsek

Hajszínezéssel kezdtük, azzal is zárjuk a sort: épp, mire leváltanánk az ultraviolát, mint 2018 színét, utat tör magának az árnyalat a hajfestésben és 2019 egyik meghatározó színe kíván maradni. Így, ha a szürkésfehér haj nem jön be, még mindig ott lesznek kéznél nekünk a lila árnyalatok, ha egy kis extrémségre vágynánk.