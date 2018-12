Ritkán látott fotók a legnagyobb filmcsillagokról

A klasszikus európai és hollywoodi filmek sztárjai ma is stílusikonoknak számítanak, hiába fordult azóta át vagy százszor a divat kereke, öltözködésük, frizurájuk, sminkjük nők millióira vannak hatással a mai napig.

Ezernyi fotót készítettek róluk, amelyek közül biztosan van jó pár, ami azonnal bevillan, ha rájuk gondolunk, és van szép számmal olyan is, amik ritkábban kerülnek elő a színészlegendákról szóló összeállításokban. Ezekből mutatunk most be párat.

Claudia Cardinale

Claudia Cardinale józanságát 1963-ban Jerry Schatzberg fotós teszteltette egy közös munkájuk alkalmával.

Brigitte Bardot

A színésznő elrévedő tekintetét Nicolas Tikhomiroff örökítette meg, 1958-ban.

Elizabeth Taylor

Nem épp azt a fotót szokták leközölni a hollywoodi díváról, amin Montgomery Clift az ölébe kapta.

Audrey Hepburn

A nagyon fiatal Audrey Hepburn ijedt őziketekintetét Milton H. Greene fotóművész örökítette meg 1951-ben.

Marily Monroe

Szintén Milton H. Greennek köszönhetjük, hogy Marilyn Monroe-ról fennmaradt ez a fürdőzős fotó.

Greta Garbo

A filmcsillagról 1926-ban, 19 éves korában készült a fotó, még karrierje elején, amikor a mellette pózoló oroszlán volt a híresebb kettejük közül. Az ugyanis az MGM filmgyár Leo névre keresztelt állata volt, mely minden filmjük elején üvöltött.

Sophia Loren

Sophia Lorenről 1958-ban, a Paramount Stúdió raktárában készítették ezt a fotót, pár tucatnyi próbababa társaságában.

Grace Kelly

Hiába, valakiről még evés közben is lehet álomszép fotókat készíteni, Grace Kelly például csodásan néz ki ezen a képen, amit Howell Conant készített róla 1955-ben.