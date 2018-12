Íme, a legszebb sminkes újdonságok karácsonyra

Újdonságok szemsmink elkészítéséhez

essence – ho! ho! ho! szemhéjpúder paletta

Jingle all the way fantázianévre hallgat az Essence karácsonyi szemsminkpalettája, amely kilenc, egymáshoz remekül passzoló ünnepi színt tartalmaz. A paletta metál és csillogó arany, barna és ibolyaszínű árnyalatai könnyedén mixelhetőek por textúrájuknak köszönhetően, a csillámos koronggal pedig már a szilveszteri partikra is jó előre felkészülhetünk.

Douglas – szemhéjpúder paletta

A Douglas saját márkás palettája 12 erősen pigmentált szemhéjpúdert tartalmaz, melyek bársonyos textúrájuknak köszönhetően könnyen keverednek, ezzel biztosítva az egyszerű alkalmazhatóságot. A színek erős fémdobozkában kaptak helyet, egy kétvégű applikátor társaságában.

IsaDora – Eye Shadow Palette Golden Edition

Öt, ünnepien fénylő színt rejt a paletta, melyek szépen építhetők, jól pigmentáltak, illetve az egyes árnyalatok remekül kombinálhatók egymással. A paletta mellé kétvégű ecset is jár, így bárhol, bármikor igazíthatunk sminkünkön, hiszen a fedlap pici tükörnek is helyet ad.

M.A.C – Eye Shadow X9 Compact 2 szemhéjpúder paletta

A ragyogó finisű színek a M.A.C palettájából sem hiányoznak, amiből ráadásul két színvariáció is megjelent. A kilenc színt tartalmazó palettából füstös és rózsás árnyalatú érhető el, mindkettő erősen pigmentált, erőteljes színeket rejt magában.

Giorgio Armani – Eye Quattro Fantasy limitált karácsonyi paletta

Új, exkluzív harmónia valódi ékszerdobozkában zárva, az ünnepi szemsminkhez. A népszerű sminktermék vörös, lakkozott külsőt öltött magára az ünnepek alkalmából, tetejét az Armani ikonikus logója díszíti.

Shiseido – Essentialist Szemhéjpaletta

A négyes szemhéjpalettából nyolc különböző színkombináció érhető el, melyek mindegyike intenzív pigmenteket tartalmazó színeket rejt magában. Ultrakönnyű, selymesen matt hatású, rétegezhető árnyalatok, melyek jól tapadnak a bőrhöz, nem kenődnek el, és hosszan tartanak.

Lancôme – Christmas Palette szemhéjpúder paletta

A Lancôme 13 exkluzív árnyalatot tartalmazó karácsonyi palettáját a francia főváros mágikus napfelkeltéje és az alkonyat színes csodái inspirálták, ennek megfelelően álomszép színek, mesésen ragyogó finisek kerültek bele. A paletta ráadásul három különböző professzionális ecsetet is tartalmaz, amelyekkel bármikor, bárhol elkészíthetjük sminkünket.

Nabla – Poison Garden Palette

15 árnyalatot tartalmaz a Nabla legújabb palettája, amely immár a harmadik a sorban. A mágnesesen záródó tok 9 matt, 4 folyékony fém és 2 kristály hatású, egyedi árnyalatot rejt, illetve egy nagy méretű tükröt is. Állatkísérlet-mentes és vegán termék.

Avon – SuperShock szempillaspirál

Az AVON True varázslatos, limitált kollekcióval jelentkezett, melynek tagja az ünnepi díszbe öltöztetett Avon True SuperShock szempillaspirál is. A spirál lenyűgöző volumenű pillákat kölcsönöz, nemcsak az ünnepek alatt, de a hétköznapokon is tündökölhetünk.

Shiseido – Brow Inktrio szemöldökceruza

A négy árnyalatban megjelent Brow InkTrio szemöldökformázó egy 3 az 1-ben szemöldökceruza, por és formázó kefe együttese. A ceruzát formázásra, a port a hiányzó részek feltöltésére és egységesítésére használhatjuk, a kefével pedig a szemöldök formáját igazíthatjuk, alakíthatjuk. Természetes, hosszan tartó hatást biztosít, nem kenődik el.

L’Oréal – Unlimited Szempillaspirál

A L’Oréal Paris legújabb szempillaspirálja, az Unlimited maximális hosszúságot és hihetetlen volument ígér, amelyhez meglepően új formát alakítottak ki. A kefe szára 45 fokban megdönthető, amelynek köszönhetően sokkal kényelmesebben és így precízebben tudjuk formázni pilláinkat. A szempillaspirál intenzív, fekete színben érhető el.

Lancôme – Monsieur Big dúsító szempillaspirál, Christmas Edition

A Monsieur Big, a Lancôme szempillaspirál családjának tagja. A dúsító szempillaspirál sikerének titka a hullámos spirál és instant volumen formula kombinációjában rejlik. Monsieur Big a carbon hatás specialistája. A mély fekete formulája intenzív pigmenteknek köszönhető, melyek visszatükrözik a fényt, így nem meglepő, hogy extra fekete végeredményt kölcsönöz szempilláinknak. Most különleges karácsonyi kiadásban érhető el.

Újdonságok szájsmink elkészítéséhez

Giorgio Armani – Ecstasy Shine Xmas Limited Edition

Az ajakrúzs, melytől elmosolyodsz karácsonykor. Ragyogás, balzsamos textúra, intenzív színhatás már egyetlen rétegben. Hat új, kifinomult és vibráló árnyalat, melyek most először érkeznek az Armani ünnepi kollekciójában.

Avon – True ajakrúzs

Az AVON True varázslatos, limitált kollekcióval jelentkezett, melynek tagja az ünnepi díszbe öltöztetett Avon True ajakrúzs is, mely tökéletes minden alkalomra, hiszen amellett, hogy intenzív a színe, ápolja is ajkainkat.

Smashbox – Be Legendary Liquid lip ajakrúzs

Folyékony, metál finisű rúzs, mely 18 árnyalatban érhető el. Már egy rétegben is teljes fedést, valamint csillogó, gazdagon pigmentált, intenzív színt ad ajkainknak.

Shiseido – Visionary Gel ajakrúzs

Innovatív Triple Gel technológiával készült rúzs, mely 15 százalék vizet tartalmaz, ezáltal finoman belesimul a bőrbe és egyetlen mozdulattal felvihető. Intenzíven hidratálja az ajkakat és telített színeivel hosszan tartó, szaténfényű hatást biztosít.

L’Oréal Paris – Les Chocolats Ultra Matte Folyékony Ajakrúzs

Matt finisű ajakrúzs család, melyek nem csak színükben, de illatukban is a csokoládét juttatják eszünkbe. Hosszan tartó, egyenletes fedésű rúzs, mely nem szárítja az ajkakat.

Maybelline – Super Stay Matte Ink Folyékony Ajakrúzs

A Maybelline folyékony ajakrúzsa reggeltől estig fixen ajkainkon marad, ehetünk-ihatunk bármit, a szín tartja magát. Gazdagon pigmentált, intenzív színekből választhatunk, melyek már egy rétegben is teljes fedést biztosítanak.

Bobbi Brown – Luxe Matte Lip Color Ajakrúzs

A rúzsújdonság 18 színben jelent meg, tiszta matt, púderes finissel. Tökéletesen pigmentált árnyalatai tartós és teljes fedést biztosítanak, akár 12 órán át. Könnyed, kényelmes viselet, ragacsos érzet nélkül.

Lovely – Ombre Lips

2 az 1-ben kontúr és highlighter ajakrúzs, melynek segítségével ombre hatású szájsmink készíthető. A készlet az ajak alakját kiemelő szájkontúr ceruzát és az ajkat fényessé és optikailag nagyobbá tevő ajakrúzst tartalmaz. A készlet négy színváltozatban érhető el.

I Heart Revolution Metallic Angel Heart Lipgloss szájfény

Fémes hatású, ragyogó szájfény, mely négy látványos árnyalatban érhető el, melyek mindegyike fényes, ragyogó finisű. Önállóan vagy kedvenc rúzsunk fedőrétegeként is használhatjuk, ha egy kis plusz csillogásra vágyunk.

The Body Shop – Lemon Sherbet Szájfény

Dobd fel az ajkaid ezzel a különleges, megtévesztően ragyogó szájfénnyel, amelyet használhatsz önmagában vagy rúzs fölé is! A formula Közösségi Kereskedelemből származó jojobaolajjal, marulaolajjal és argánolajjal lett gazdagítva azért, hogy ne csak szép fényessé tegye az ajkaid, de ápolja is azokat.

Újdonságok arcsmink elkészítéséhez

Lancôme – La Rose a Poudrer Highlighter

Ragyogó, téli fényeket rejt a rózsa alakú highlighter különlegesség, melynek dobozkája is ünnepi díszbe öltözött a karácsony alkalmával.

Giorgio Armani – Armani to Go Cushion Xmas Limited Edition

A fedés, komfort és selymes ragyogás legjobbja, két limitált kiadásban érkezik karácsonyra. Az ikonikus vörös Armani Cushion grafikus arany mintázatba öltözik az ünnepekre.

Avon – True highlighter

Az AVON True varázslatos, limitált kollekcióval jelentkezett, melynek tagja az ünnepi díszbe öltöztetett Avon True highlighter is, mely üde ragyogással koronázza meg arcunk szépségét.

M.A.C – Extra Dimension Skinfinish Highlighter

Az Extra Dimension Skinfinish highlighter tökéletes ragyogást nyújt arcodnak. Csillogó formulái prizmaként verik vissza a fényt, a krémes por formula több mint tíz órán keresztül tartós marad.

essence – ho! ho! ho! Irizáló Highlighter púder

A rózsaszín, rendkívül pigmentált highlighter tökéletes karácsonyi megjelenést biztosít. A fényesen csillogó púder irizáló hatást hoz létre, porszerű textúrájának köszönhetően pedig könnyen keverhető.

Sisley – Phyto-Blush Twist arcpirosító

Intenzív színű, mint egy krémes blush, lágy, mint egy púderes blush, játékos és egyszerűen használható, mint egy twist. A Phyto-Blush Twist lekerekített végének köszönhetően egyetlen mozdulattal felvihető a bőrre, tükörre nincs is szükségünk hozzá. Érzéki textúrája az arcon azonnal bársonyos púderré változik, segítségével elmosódnak a kontúrok. Karité- és kaméliaolaj-tartalma ápolja a bőrt, az E-vitamin-acetát pedig megóvja azt a kiszáradástól, így keltve optimális bőrérzetet.

Catrice – Prime And Fine Poreless Blur Primer

A Catrice mousse állagú alapozója lágy, természetes fedést biztosít, szépen eloszlatható, eldolgozható a bőrön. Mattít, így vegyes és zsíros bőrűek számára is megfelelő lehet a márka vegán terméke.

Inglot – All Covered alapozó

Könnyű formulájának köszönhetően maszk hatás nélküli, egységes fedést biztosít. Szuper könnyű felvinni, a bőrnek természetes és ragyogó hatást kölcsönöz. A levegőmentes 35 ml-es csomagolás könnyű applikációt biztosít az utolsó cseppig, mikrobiológiai biztonságot nyújtva.

Lovely – Radiant Glow Highlighter

Arc és szemhéj highlighter paletta, mely 3 krémes és 2 púderes árnyalatot tartalmaz. Kivételes ragyogást adó formulája garantálja a tartósságot és az intenzív fényességet. A készlet különböző árnyalatú mikro fénypigmentes highlightereket tartalmaz, „nedves arc” hatást kölcsönöz.

Kiegészítők

essence – körömnyomdázó szett

A karácsonyi bélyegzőkészlet tartalmazza az összes olyan kiegészítőt, ami szükséges az egyedi körömmintákhoz. Használata nagyon egyszerű, a nyomdázáshoz kialakított körömlakkot a sablon egyik mintájára fel kell vinni, a felesleget a kaparó lapkával eltávolítani, majd a bélyegzővel felvenni a mintát és azt rányomni körmünkre.

essence – karácsonyi körömmatrica

Az X-mas körömmatricák mesés, egyedi megjelenést biztosítanak a körmünknek is. Az aranyos és modern rénszarvasos és hópelyhes karácsonyi motívumok öntapadósak (fedő lakkal azonban javasolt őket fixálni), így könnyedén eltávolíthatók az ünneplés után.

Inglot – sminkes bőrönd

Első osztályú tároló sminkes felszereléseidnek a rózsaarany gurulós minibőrönd, melyben a levehető felső rész két konzolos polccal felszerelt és az alsó részen elhelyezkedő polc is mozgatható. Teleszkópos fogantyúval ellátott, a felső rész levehető, így szükség esetén két külön részre választható.

M.A.C – Brush Kit Eye sminkecset szett

A metál csomagolású arcecsetek tökéletes ajándékok lehetnek minden sminkkedvelőnek. Az öt professzionális miniecsetet tartalmazó szetthez extravagáns neszesszer is tartozik, így bárhová magunkkal vihetjük őket.

Douglas – körömápolási Szett

A tökéletes körmökhöz megfelelő eszközök is kellenek, a rózsaarany manikűr készlet ráadásul nem csak minőségi, de roppant csajos csomagolásban is érkezik. Méretének köszönhetően könnyedén magunkkal vihetjük akár utazás alkalmával is. A manikűr szett minden szükséges terméket tartalmaz, amire körmeinknek szüksége lehet: 1 olló, 1 körömvágó, 1 körömreszelő és 1 csipesz.

Smashbox – karácsonyi ecset szett

Öt különböző, professzionális minőségű sminkecsetet tartalmaz a szett, amely díszes, karácsonyi köntös kapott. Az ecsetek mellé természetesen minitáska is jár, amiben higiénikusan tárolhatjuk, szállíthatjuk őket.