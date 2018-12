Nem jött be a Victoria’s Secretnek a kirekesztő hozzáállás

A Victoria’s Secret november 8-án tartott divatbemutatóját az Egyesült Államokban vasárnap este vetítette az ABC tévécsatorna. A műsort 3.27 millióan nézték, ami a legalacsonyabb nézettség volt a show történetében. Az elmúlt két évben a program a nézői felét elveszítette.

Az érdeklődés megcsappanásához minden bizonnyal köze van a közelmúlt botrányainak. Ed Razek, a Victoria’s Secret marketingvezetője ugyanis a Vogue-nak adott interjújában leszögezte, hogy plus size modelleknek és transszexuálisoknak nincs helyük a bemutatón, mert „ez a show a fantáziáról szól”.

Kijelentésén rengetegen felháborodtak, köztük hírességek is. Tess Holliday, a világ legnagyobb plus size modellje például egy fenékszelfit tett közzé válaszul, a következő üzenettel: „Kinek van szüksége a VS-re? Sosem támogatták a plus size hölgyeket, és most megpróbálnak tiszteletlenül bánni a transz nővéreimmel? A pokolba! Csókoljátok meg a kövér seggemet!”

A kirekesztő hozzáállás tehát, úgy tűnik, nagyon nem jött be a Victora’s Secretnek. Persze az is lehet, hogy az emberek egyszerűen megunták a fehérneműben és angyalszárnyakban flangáló topmodelleket. Robin Givhan, a Washington Post kritikusa úgy fogalmazott, a show „túl unalmas volt ahhoz is, hogy vitázni lehessen róla”.

via