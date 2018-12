4 tipp, mire cseréld le fekete ruháidat

A lenti négy szín ráadásul minden évben visszatérő vendég, így bármelyik is tetszik meg, szinte biztos, hogy jövőre is divatban marad, ruhánk nem lesz holmi múló trend áldozata szezonváltáskor.

Borvörös

Gyönyörű meleg szín, ami lágyságot, eleganciát hordoz magában. Csodásan passzol a kord és kordbársony anyagokhoz, meseszépek a vele készült pliszírozott szoknyák, de egy puha garbót is tökéletesen el tudunk képzelni a részvételével.

Illik a farmer árnyalataihoz, sárgákhoz, a szürkékhez és igen, a feketékhez is. Igazi jól kihasználható színnek számít, amiből a karácsonyi ünnepekre alkalmi ruhát is érdemes lehet választani, ha a megszokott piros és fekete változatoktól eltérőt keresel.

Mustársárga

Idén igazán csúcsra van járatva minden sárga árnyalat, a mustársárga azonban az előző szezonokból sem hiányzott, talán csak nem volt ennyire felülreprezentálva. Különc élénksége remekül fest a téli szürkeségben, így érdemes idén feltankolni majd sárga alapdarabokból, amiket aztán nyugodt szívvel tudunk viselni majd jövőre és azután is.

Mivel a szín sápaszthat, mindenképp csekkold, hogyan áll arcodhoz a kiválasztott darab. Ha felsőként semmiképp sem állja meg a helyét, keress inkább sárga szoknyát vagy kiegészítőt, amikkel épp úgy kihasználhatod a szín minden előnyét és vidámságát.

Csokibarna

Szintén egy csodás meleg szín, ami figyeljük majd meg, miként fogja a tavaszt is meghatározni, mikor a ’90-es évek klasszikus bőrkabátjai ellepik majd az üzleteket – mi pedig laza mozdulattal vesszük ki őket szekrényünk mélyéről, hiszen volt már nekünk olyan. De addig is, míg tél van, keressünk egy jól szabott nadrágot vagy szoknyát a csokiszínből vagy választhatunk egy csodás táskát is, azokból is temérdek változatot találhatunk. Az egészen sötétbarna árnyalatot bátran keverhetjük a barna-bézs vonalon más színekkel is, úgy is izgalmas összhatást érhetünk el, de kékekkel, zöldekkel is jól mutat, nem beszélve a mustársárgáról.

Olajzöld

Izgalmas, mély tónusú szín ő is, amihez a fémes-fényes részletek és a military stílus egyaránt illik. A kötött pulcsik kiáltanak érte, hogy készítsék el őket sötétzöld fonalból, hiszen kék farmertől fekete bőrszoknyáig mindenhez illik. A bársony és kord neki is jó barátja, esetükben némi retro eleganciát kap a szín, ami a karácsony közeledtével egyre inkább előtérbe kerül.