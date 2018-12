Nagy változás jön a Chanelnél

A Chanel divatház hétfőn, legújabb kollekciójának New York-i bemutatója előtt bejelentette, hogy nem használnak többé egzotikus állatbőröket jövőbeli kreációikhoz. A tilalom vonatkozik a krokodil-, a rája-, a gyík- és a kígyóbőr mellett a szőrmékre is, melyek használatát a divatház már az elmúlt években is jelentősen csökkentette.

Bruno Pavlovsky, a Chanel divatigazgatója kifejtette, hogy az utóbbi időben a minőségi és etikai követelményeknek megfelelő bőrök beszerzése egyre nehezebbé vált, ezért meg kellett kezdeni a a csúcskategóriás termékek új generációjának kifejlesztését. A jövőben az egzotikus bőröket az agrár-élelmiszeripari ágazatból származó anyagokkal helyettesítik majd.

A vezető hozzátette: eltarthet egy ideig, míg a kereskedelmi forgalomból is eltűnnek a Chanel egzotikus bőrökből készült termékei.

