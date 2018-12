A plüssmackós bunda a tél kabátdivatja

Nagyon puhák, nagyon melegek, mégsem bumfordiak, ugyanis szabásukat tekintve inkább a szövegkabátok csoportjába sorolhatók. Nem csoda, hogy 2018 telét ellepték a teddykabátok, amelyek elnevezésüket a cuki plüssmackókról kapták, bár a remekbe szabott, bolyhos plédanyagra hajazó csodák a műirha kategóriába is beleférhetnének.

Klasszikus változatai plüssmaci barnák, a Gondos Bocsok óta azonban tudjuk, játékmackó is pompázhat szivárványszínekben, naná, hogy ezekből a kabátokból is találunk mindenféle cukorkaszínű alternatívát és persze igazi téli színűeket is.

Ha a tökéletesen divatos darabot keresed, az a legjobb, ha oversize szabásút keresel, de épp csak picikét legyen bő fazonú, amolyan körülölelősen – különben sem árt, ha pulcsi és miegymás is aláfér majd. Dzseki fazontól a bokaverdesően hosszú típusokig szintén széles a skála, e tekintetben elsősorban azt nézd, testalkatodhoz melyik ál-macibunda a legmegfelelőbb.

Viselhetjük alkalomra flitteres szoknyás szett fölé, de remekül mutat bőrnadrággal, szövetnacival és persze farmerrel is. Ha megtetszett a kabátdivat, irány a belvárosi üzletsor, vagy csapd fel a netet, a legtöbb fast fashion márka oldalán biztosan megtalálod a teddykabátokat.