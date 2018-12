711 ezerért árulják a szezon legrondább pulóverét

Az ünnepek előtti időszak a csúnya pulcsik szezonja is, ám az idei tél legrondább pulóvere mégsem egy tipikus karácsonyi modell, hanem az alábbi képen látható kreáció Calvin Kleintől. A ruhadarabon, ha valakinek nem lenne felismerhető, a Kengyelfutó gyalogkakukk lúzer prérifarkasa, Vili látható. A holmi „különlegessége” azonban, hogy gyárilag ki van fordítva.

A holmi egészen pontosan 711 522 forintba került, legalábbis addig, ameddig lehetett kapni, ugyanis az utolsó darabig elfogyott.

Vett magának egyet Jeff Goldblum amerikai színész is, ő azonban visszafordítva hordja.

jeff goldblum wearing an oversized wile e. coyote sweater is the HOTTEST thing you'll see today pic.twitter.com/UNfyUA7e1G