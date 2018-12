Adventi szépségnaptárakat teszteltünk

LUSH 12 Days of Christmas – Fürödd magad ünnepi hangulatba!

A LUSH 12 Days of Christmas adventi naptára már felbontás előtt is igen intenzív vizuális és illatélményt ad. Nyolcszögletű doboza akár ünnepi lakásdekorációs elemként is megállja a helyét, a benne lévő termékek jellegzetes illata pedig méterekről érezhető.

A hagyományos adventi naptárakkal ellentétben ezen nem ablakokat kell nyitogatni, az ajándékok ehelyett hópelyheket imitáló szivacsdarabok között bújnak meg. A csomagolás több szempontból is ötletes, egyrészt látványos, másrészt megvédi a sérülésektől a termékeket, harmadrészt pedig a felfedezés örömét is megadja, hiszen a szivacshópelyhek között ki kell kutatni a kincseket.

A dobozban 12 karácsonyi témájú fürdőtermék található: egy Golden Pear szappan, Golden Wonder, Shoot For The Stars, Cherry Christmas és Butterbear fürdőbombák, Naughty Elf, Puddy Holly és Yog Nog Yule Log habfürdők, Snow Fairy és Cinders tusfürdők, egy Star Light Star Bright szilárd fürdőolaj valamint egy Buck’s Fizz testkondicionáló. A termékek többsége „pucér”, vagyis nincs külön becsomagolva, míg a tusfürdőkhöz és a testkondicionálóhoz újrahasznosított és újrahasznosítható csomagolást használtak.

AVON – Adventi Kalendárium

Az AVON adventi kalendáriuma hatalmas, és nagyon mutatós. A könyvként – vagy inkább vaskos lexikonként – szétnyitható naptár egy védőtokban érkezik, külsőre az egészet kellemes pasztellszínek és látványos fekete-fehér mintázatok borítják. Kinyitni a naptárt igazi hűha-élmény, az egyes ablakocskák pedig különböző méretűek, ez izgalmas találgatásra ad okot, vajon mi lapulhat az adott szám alatt.

A találgatást most picit megkönnyítjük azzal, hogy lerántjuk a leplet a 24 kozmetikumról, de mivel valószínűleg csak a fátyolmaszk az, aminek ránézésre egyből kitalálhatjuk a helyét, a többi sorrendje továbbra is meglepetés marad.

A 24 termék között találunk 3 Planet Spa kézkrémet, 4 mark géles körömlakkot és egy extrán tartós körömlakkot, valamint egy körömápoló készítményt, utazóméretű Avon True micellás vizet és géles arctisztítót, Clearskin pattanás elleni gélt, egy szemkrémet, mark ajakrúzst és Big & Extreme szempillaspirált, szemceruzát, az Avon True kollekcióból egy korrektort és egy ajakrúzst, egy mark folyékony ajaklakkot, Color Trend ajakápolót, a népszerű Little Black Dress és a Far Away Rebel parfümök táskabarát kiszerelését, egy kozmetikai ceruzahegyezőt és a már említett hidratáló fátyolmaszkot.

A szettet nagyon jól válogatták össze, az egyes kozmetikumok remekül kihasználhatók, a sminktermékek színei kellemesek, az arctisztítók szépen egymásra építhetők, az olyan apróságok pedig, mint az ajakbalzsam vagy a ceruzahegyező mindig jó, ha kéznél vannak.

BABOR Adventi Ampulla Naptár

A BABOR népszerű szépségampulláinak ünnepi kiadása a karácsonyhoz illő arany-fekete köntöst kapott, amiről már messziről látszik: ez bizony luxusajándék a javából. Mérete óriási, az ablakok perforálása minőségi – nem szakad, nem rongyolódik, szinte fájhat az ampullák felhasználása után eldobni a csomagolást.

Az esti bőrápolási rutinba beilleszthető készítmények szépen felépített sorrendben követik egymást. Tíz különböző hatóanyagú szérumot kapunk, amelyek között hidratálót, vitalizálót, bőrnyugtatót, anti-aging hatásút egyaránt találhatunk, így a 25. nap reggelére bőrünk majd kicsattan majd az egészséges ragyogástól és puhaságtól. Hatásosságát már mi is teszteltük, ennek alapján úgy látjuk, igazi mázlista lesz, akit ilyennel lepnek meg.